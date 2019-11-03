"Пантера" у червоному: Наомі Кемпбелл приголомшила появою на благодійному фестивалі – фото
Супермодель Наомі Кемпбелл вийшла на зіркову доріжку благодійного фестивалю LACMA Art + Film і привернула всю увагу своїм ефектним зовнішнім виглядом.
Кемпбелл стала гостею LACMA Art + Film, за організацію якого у 2019 році відповідав модний дім Gucci. Захід пройшов 2 листопада у Лос-Анджелесі і спрямований на підтримку американських музеїв.
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49-річна королева подіумів для виходу одягнула розкішне обтисле плаття Versace зі сміливим декольте та блискітками. Образ Наомі нагадує мультиплікаційного персонажа Джессіку Реббіт.
"Чорна пантера" доповнила сукню червоними туфлями і яскравим педикюром у тон. Стилісти зробили медіа-зірці хвилясту голлівудську укладку і макіяж з блискучими рожевими тінями на повіках.
Наомі Кемпбелл / Getty Images
Наомі Кемпбелл / Getty Images
Наомі Кемпбелл / Getty Images