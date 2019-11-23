Папа, – прийомна донька впізнала Якова Доброта в екранному героєві

Тизер повнометражного художнього фільма "Яків" про реального чоловіка, який у страшні часи Голодомору рятував людей від гибелі, викликав шквал обговорення. В інтерв'ю для LifeStyle 24 режисерка стрічки розповіла, як на прем'єрне відео відреагували ті, хто знав Якова у реальному житті.

Головного героя фільму "Яків" втілив Євгеній Ламах. Режисерка Вікторія Трофіменко зізнається, що на цю роль проходили проби й інші актори. Вона відчувала, що розглядаючи інших претендентів, брехатиме сама собі. Саме Євгенію Ламаху сценаристка змогла довірити цінність відродженого нею персонажа. Як з'ясувалося вже після зйомок тизера, не даремно.

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Внучатий небож справжнього Якова самостійно звернувся до Вікторії Трофіменко, аби допомогти з'ясувати деталі та надати більш повну інформацію про свого родича. Проте з'ясувалося, що робота з архівами відкрила для режисерки значно більше сімейних таємниць.



Євгеній Ламах та Вікторія Трофіменко в інтерв'ю для LifeStyle 24 / Фото: Сергій Терещенко

Крім того, Вікторію відшукала Влада Павлівна, яка була прийомною дочкою Якова Доброта. Як зізнається сценаристка, цієї зустрічі вона боялася. Її переповнював острах того, яким пам'ятає жінка названого батька та що зможе розповісти з власних спогадів.

Владі Павлівні зараз 91 рік. Яків став єдиною людиною, яка попіклувалася про неї у ті страшні часи. Коли жінка дивилася тизер, вона впізнала у акторові Євгенові Ламаху свого батька. Вона стверджувала, що екранний персонаж такий, як був її батько.

Пригорталась до виконавця ролі Жені Ламаха і називала його "папа"... Дивні мабуть відчуття, коли ти загубила людину, котру звала батьком, в 13 років, а в 91 рік пригорнулась до того, хто для тебе раптом став екранним втіленням "папи",

– згадує зустріч Вікторія Трофіменко.



Прийомна донька Якова Дробота, якій 91 рік / Facebook / @Yakiv/Яків

Надзвичайно дивно почути історію "папи" від чужих людей, які хочуть розповісти її світові. Завдяки авторам фільму "Яків", Влада Павлівна дізналася те, що приховував герой навіть від власних дітей. Режисери щиро сподіваються побачити прийомну доньку Якова Доброта у здравії та твердості духу на прем'єрному показі стрічки.