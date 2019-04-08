Пара дня: романтичні фото Ніколь Кідман і Кіта Урбана на премії ACM Awards

Щирих та по-спражньому щасливих пар у Голлівуді не так вже й багато, однак ті, що вміють берегти любов протягом багатьох років не забувають її проявляти навіть на публіці. Відтак, голлівудське подружжя Ніколь Кідман та Кіта Урбана на церемонії нагородження премії ACM Awards вкотре підтвердило, що кохання немає ні віку, ні меж!

Музична подія відбулась у Лас-Вегасі вчора, 7 квітня, де зібрала найвидатніших зірок кантрі-музики. Адже саме їх нагороджуваоли престижними нагородами за внесок в індустрію у жанрі "кантрі". Як відомо, австралієць Кіт Урбан є чи ненайяскравішим представником оригінального жанру, відтак удостоївся головної перемоги премії – "Головний виконавець року".

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На церемонії ACM Awards разом з ним була присутня його любляча дружина – австралійська актриса Ніколь Кідман, яка не лише позувала з ним на червоній доріжці, а й ділилась взаємними поцілунками та обіймами у залі премії. Любов та щастя, яке випромінювала пара, встигли зафіксувати всі фотографи премії. На Instagram-сторінці ACM Awards представники події навіть залишили окремий допис, у якому написали "Ці двоє", доповнивши публікацію "емоджі" у формі сердець. Фото отримало найбільше вподобань з-поміж усіх інших світлин, що були опубліковані впродовж церемонії.



Кіт Урбан і Ніколь Кідман на ACM Awards / Instagram / @acmawards

Сторінки Ніколь та Кіта в Instagram також рясніли романтичними фото, на яких вони зафіксували свої поцілунки та усмішки. А як вам емоції голлівудської пари на церемонії ACM Awards?



Кіт Урбан і Ніколь Кідман на ACM Awards / Instagram / @keithurban



Кіт Урбан і Ніколь Кідман на ACM Awards / Instagram / @nicolekidman



Кіт Урбан і Ніколь Кідман на ACM Awards / Instagram / @nicolekidman

Що відомо про стосунки Ніколь Кідман та Кіта Урбана?Голлівудська актриса та кантрі-музикант одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. У квітні 2018 року з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.



Коли Ніколь вперше зустріла Кіта, той мав проблеми з наркотичною залежністю, але разом їм вдалось побороти проблеми і після одруження в шлюбному контракті актриса зазначила, що буде виплачувати чоловіку щорічну доплату за те, що він не вживає наркотичні речовини.