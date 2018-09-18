Парашутистка створює унікальні картини під час польоту: приголомшливі фото та відео

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Парашутистка створює унікальні картини під час польоту
Парашутистка створює унікальні картини під час польоту / Instagram / @capturedskyart

Сучасне мистецтво вміло дивує весь світ, адже художники експериментують зі стилями, кольорами та способом створення картин. Так, талановита парашутистка вирішила намалювати картину просто під час польоту. Результат вразив мережу.

Американка Мішель Нірумандрад – талановита та досвідчена парашутистка у штаті Техас. Мабуть, дівчина вже й не згадає, як відбувся її перший стрибок з літака, адже їх вже було чимало. Та своє екстремальне хобі вона вирішила поєднати з творчим захопленням.

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Одного разу американка прикріпила до своєї ноги полотно та випустила різнокольорові фарби під час польоту. Результат її творчого експерименту вразив. 

Кольорові краплі хаотично лягли на полотно, створивши унікальні картини. Сама ж Мішель Нірумандрад на одній картині не зупинилась, створивши свій проект під назвою "Захоплене небо". Дівчина зізналась, що вона дозволяє вітру самому малювати. Відтак Мішель захоплює частинку "неба на Землю". 

 

Теги: Новини культури LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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