"Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись

Комедія без клоунів і трагедія без злодіїв. Стрічка "Паразити" здобула першу в історії Південної Кореї Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.

Роботи режисера Пон Джун Хо знають глядачі, які слідкують за неголлівудським кіно чи цікавились, кому цьогоріч роздавало премії каннське журі на чолі з Алехандро Гонсалесом Іньярріту. Тих же, хто дивиться голлівудське кіно і досі сумує через фінал "Месників" та здатен осилити черговий "Форсаж", кіно "Паразити" насторожить.

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По-перше, Південна Корея – незвичне походження для фільму. По-друге, нагорода в Каннах – не завжди добрий знак, бо простим фільмам її не дають. Виходить, спочатку дивишся повну нерозбериху, а потім ще день читаєш рецензії і пояснення, що ти в біса побачив. Це відштовхує частину людей, які могли б отримати задоволення від перегляду "Паразитів". Фільм здатен тримати увагу глядачів з обох таборів всі 130 хвилин свого хронометражу.



"Паразити": офіційний кадр з фільму

Пон Джун Хо розкривав якнайменше інформації про проект до прем'єри, а перед початком фільму особисто звертається до глядачів з екрану. Режисер просить в жодному разі не спойлерити іншим сюжетні подробиці. Передбачити розвиток подій цього фільму практично неможливо.

"Паразити" можна спробувати назвати трагікомічним трилером. По суті ж, кіно не вписується в жанрові рамки і трансформується в залежності від настроїв головних героїв. Дійові особи викликають по черзі то розуміння, то сміх, то відразу, то жалість. "Паразити" – це історія про взаємозалежність між соціальними прошарками суспільства. Бідні живуть буквально внизу, у напівпідвалі, а багаті – в просторій будівлі на пагорбі.

Між ними величезна відстань, яку в фільмі сивмолізують постійні підйоми сходами дорогою в дім багатих і тривалі спуски на шляху до бідних. Сім'ї Паків та Кімів, багатих і бідних, ніби віддзеркалення одне одного. Хто з них оригінал, а хто лише відображення – залежить від сприйняття глядача. Як неодноразово повторює один з героїв фільму: "Це все так метафорично".



"Паразити": офіційний кадр з фільму

"Паразити" ще можна назвати історією про дім з привидами. Але це лише заплутає і без того розбурханий розум глядача. Справа в тому, що Пон Джун Хо в кінематографі вже близько 20-ти років і встиг знімати кіно з монстрами і апокаліпсисом. Найвідоміші серед фільмів режисера – "Спогади про вбивство", "Крізь сніг" та "Мати", а фільм "Окча" навіть можна знайти на Netflix.

Поняття привидів в нашому випадку надто метафоричне, щоб сприймати його буквально, про що Пон Джун Хо заявив у Каннах, назвавши "Паразитів" реалістичною стрічкою про те, як дві південнокорейські сім'ї за певних обставин опинились в одному будинку і те, що з цього вийшло.

Враження глядачів від "Паразитів" різняться, але більшістю фільм сприймаєтья добре, навіть якщо не подобається його розв'язка. Доказом стане рейтинг 8,6 на IMDb і багатотомник схвальних відгуків у світовій пресі.

Паразити: дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb

По-перше, Південна Корея — незвичне походження для фільму. По-друге, нагорода в Каннах — не завжди добрий знак, бо простим фільмам її не дають. Виходить, спочатку дивишся повну нерозбериху, а потім ще день читаєш рецензії і пояснення що ти в біса побачив. Це відштовхує частину людей, які могли б отримати задоволення від перегляду "Паразитів". Фільм здатен тримати увагу глядачів з обох таборів всі 130 хвилин свого хронометражу.