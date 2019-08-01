"Паразити": сюжет і трейлер фільму-переможця Каннського фестивалю

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"Паразити" 2019
"Паразити" 2019 / www.imdb.com

Південнокорейський фільм режисера Пона Джун Хо вже встиг підкорити Європу і весь світ своїм неоднозначним сюжетом та операторською роботою. Драматична стрічка, що отримала перемогу на 72-му Каннському фестивалі, 1 серпня відкриває покази в Україні.

Світова прем’єра фільму відбулась ще 21 травня 2019 року під час фестивалю, а в Україні її вперше покажуть лише сьогодні. Загалом фільм покажуть у 192-х країнах світу, що є рекордом для корейського кінематографу. А "Золота пальмова гілка" як нагорода за найкращу кінокартину в основній програмі Канн – ще одне підтвердження унікальності фільму.

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Паразити 2019
"Паразити": офіційний постер з фільму / IMDb

Кінокартина, знята за мотивами коміксів Хітоші Івакі, розповідає про сім'ю Кі-Тхека з поганим фінансовим становищем, що заробляє лише на упакуваннях для піци. Близький друг старшого сина пропонує йому стати репетитором англійської мови для дочки місцевого бізнесмена Пака. Хлопець потрапляє в світ розкоші і небачених статків, відтак знаходить спосіб, як допомогти своїй сім'ї "встати на ноги".

Паризити 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

Режисером фільму та сценаристом водночас виступив Пон Джун Хо, який раніше відзначився роботами "Спогади про вбивство" та "Окча". Головні ролі у фільми виконали такі зірки корейського кінематографу, як Сон Кан-хо, Лі Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щік та інші.


"Паразити": офіційні кадри з фільму / IMDb

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Теги: LifeStyle Кіно Каннський кінофестиваль
Джерело: LifeStyle 24
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