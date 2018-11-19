Парі з Ямою та епатаж з Поляковою: чим відзначились виступи Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками"

У неділю, 18 листопада, відгримів грандіозний півфінал шоу "Танці з зірками 2018". Ефектні номери та щемливі пісні – це далеко не все, що згадуватимуть глядачі. Норовлива Леся Нікітюк, як завжди, додала перчинку до випуску.

Упродовж тижня учасники півфіналу наполегливо готувались до прямого ефіру. Одну з постановок вони втілювали разом з екс-учасником проекту. та з-поміж усіх пар курйозно виділилась норовлива телеведуча.

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Підтримала Лесю Нікітюк її коліжанка в світі шоу-бізнесу – запальна Оля Полякова. Зірки не тільки приміряли сексуальні сукні, оголивши стрункі ноги, але й ледь не поцілувались у прямому ефірі. Свій танець вони вирішили присвятити строгій Катерині Кухар, яка свого часу нещадно критикувала двох білявок.

Мама всіх "драбин" країни прийшла підняти бойовий дух та підсилити номер. Я була в її (Лесі Нікітюк – 24 канал) шкурі, була приводом для нападок Катерини Кухар. Катерино, запасайтесь заспокійливим. Ми станцюємо так, що у Кухар не буде карточки з таким високим балом,

– заявила Оля Полякова.

Однак виступ харизматичних білявок не вразив Катерину Кухар. Балерина відзначила, що очікувала значно більшого від сексапільного номера, а сама постановка була неохайною.

Та це далеко не всі курйози, якими відзначився виступ "Богині ламінату" та "Королеви ночі". Під час коментування виступу зірковими суддями Влад Яма теж долучився до критики, зазначивши, що постановка мала розкрити вправність Лесі Нікітюк, а не запальної Олі Полякової. На це зірка не стримала емоцій та в прямому ефірі образила хореографа.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк, Максима Єжова та Олі Полякової

Не з меншими курйозами відбувся другий вихід Лесі Нікітюк на паркеті. Зірка разом з Максимом Єжовим станцювала ритмічний фрістайл. Виступ прокоментував Влад Яма, який уклав із зіркою парі.

"Такий виходить серіал: Леся плюс Яма. Це коли судді заганяють в яму своїми оцінками, а глядачі звідти витягують. Але з такими танцями дехто може й кредит взяти. Щодо танцю, це наче жарт, а наче й не смішно", – заявив Влад Яма, натякаючи на недосконале виконання па.

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Наприкінці свого коментаря хореограф додав, що якщо Леся Нікітюк виграє шоу "Танці з зірками 2018" – він у прямому ефірі з'їсть листок, на якому вказано порядок виступів учасників.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

До слова, за крок до фіналу проект покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Відтак за головний кубок поборються Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Леся Нікітюк та Максим Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.