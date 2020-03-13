Парк розваг Universal Studios у Голлівуді закриють через коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі довелося закрити один із найпопулярніших парків розваг у США та світі загалом Universal Studios. Комплекс припиняє свою роботу до 28 березня.

У Каліфорнії вже закрили відомий всім туристам Діснейленд, а тепер повідомили про закриття ще одного розважального парку Universal Studios. Він не працюватиме з 14 по 28 березня. Проте зазначається, що Universal CityWalk, наповнений магазинами та ресторанами, залишається відкритим. Про це повідомляє видання Coming Soon.

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Це ще один крок до запобігання поширення пандемії коронавірусу у великих масштабах. Інфекція вразила більш ніж 100 тисяч людей по всьому світу і уряди держав намагаються робити все можливе для того, щоб убезпечити населення від захворювання.

У Сполучених Штатах Америки зафіксовано 1 762 випадки зараження та 41 смерть від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус.

Громадян закликають не панікувати, адже карантинні заходи вводяться для того, щоб зменшити кількість інфікованих.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу