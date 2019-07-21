Парламентські вибори 2019: як голосують зірки України – фотопідбірка

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Парламентські вибори 2019 – фото як голосують зірки України
Як голосують зірки / Колаж: LifeStyle 24

Сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Український народ активно обирає партії, які, на їхню думку, повинні стати частиною парламенту нашої держави. Пропустити голосування не змогли і зірки українського шоу-бізнесу. Тож, хто зі знаменитостей віддав свій голос на парламентських виборах 2019 – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Дострокові парламентські вибори стали справжнім сюрпризом для українців і тих, хто займав свої місця у Верховній Раді. Після розпуску Ради чимало зірок українського шоу-бізнесу одразу почали створювати свої партії і балотуватися до парламенту, а сьогодні, 21 липня, діляться знімками та відео, як голосують на своїх дільницях.

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Одним із перших проголосував Сергій Притула, який є учасником партії Святослава Вакарчука. Попри те, що у шоумена зламана нога, він разом із дружиною з'явився на дільниці і виконав свій громадянський обов'язок. 

Дивитися, як Сергій Притула голосував на парламентських виборах-2019: відео

Також на виборчу дільницю завітав телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною та донькою. Як зазначив шоумен у дописі, після виборів ідуть на прем'єру фільму "Король Лев".

Світлиною з виборчої дільниці поділився і гурт "Океан Ельзи" на своїй сторінці в Instagram. Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук віддав свій голос, про що повідомив шанувальникам. 

Український співак і лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський також проголосував на виборах до Верховної Ради. Він поділився враженнями від процесу, порівнявши його з попередніми роками.

 

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Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Сергій Притула LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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