Парламентські вибори 2019: у чому прийшла голосувати Олена Зеленська

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Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Сьогодні, 21 липня, українці знову голосують на виборчих дільницях, однак цього разу вони обирають партії, які хочуть бачити у Верховній Раді. Проте Олена Зеленська, яка є першою леді України, привернула не менше уваги, ніж три місяці тому, на виборах Президента. Тож, що одягнула дружина Володимира Зеленського для появи перед папараці та публікою – читайте на LifeStyle 24.

Одразу після того, як чоловік Олени Зеленської був обраний президентом України, вона створила особисту сторінку в Instagram, де часто показує фотозвіти з заходів та місця, які відвідує. Сьогодні, 21 липня, у день парламентських виборів, перша леді, за традицією, опублікувала фото з виборчої дільниці.

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Поруч з нею стояв її чоловік, а в її руках був бюлетень, який вона опускала у спеціальний ящик. Її волосся було, як зазвичай, природно вкладене на праву сторону, в образ доповнювали улюблені сонцезахисні окуляри. Однак найбільшу увагу привернуло вбрання першої леді України. На ній був синій комбінезон, який складався з широких кюлотів, рукава до ліктя та акуратного V-подібного декольте. Варто відзначити, що у цьому самому вбранні Олена Зеленська відвідувала культурні пам'ятки Парижа під час офіційного візиту до Франції.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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