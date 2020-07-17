Мабуть, у світі не знайдеться кіномани, який би хоч раз у житті не переглянув комедію "Кримінальне чтиво". Та переконані, що ніхто не уявляв нових героїв поряд зі знаменитими Джоном Траволтою і Семюелом Л. Джексоном. Але у мережі пофантазували і створили ролик з культовими сценами зі звичайною чорною кішкою.

Пародійний ролик опублікував на ютубі режисер Тібо Чарроппіну. Допомогла йому створити відео його партнерка – письменниця Олівія Бун, яка запропонувала кішку Ліззі на одну з головних ролей у пародії. Режисер вправно поєднав кадри зі своєю домашньою тваринкою з культовими фрагментами стрічки Квентіна Тарантіно. І результат його роботи вже встиг розсмішити тисячі користувачів мережі.

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Дивіться пародію на фільм "Кримінальне чтиво": відео

Які ще пародії на фільми зняли з котом

Вперше ролики з чорним пухнастим котом Ліззі з'явились у 2018 році. Тоді це було просто хобі Тібо та Олівії. Режисер працював відеоредактором, тому в перерві між роботою шукав цікаві ідеї, які б допомогли йому відточити майстерність. І на допомогу прийшла його кохана обраниця.

В один день пара вирішила зробити короткометражку про свою пухнасту чорну кішку Ліззі. З того і розпочався проєкт, який розтягнувся на 2 роки. Серію роликів назвали OwlKitty, а кадри з домашнім улюбленцем митці курйозно поєднували зі стрічками "50 відтінків сірого", "Відьмак", "Парк Юрського періоду", "Месники", "Матриця", "Друзі" та ін. Пародії вже підкорили кіноманів гумором, а на нові роботи від Тібо Чарроппіну та Олівї Бун очікують понад 700 тисяч підписників їхнього блогу.

Дивіться пародію на "50 відтінків сірого": відео

Дивіться пародію на "Месників": відео

Дивіться пародію на "Відьмака": відео

Дивіться пародію на "Матрицю": відео

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