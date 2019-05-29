Пародія на серіал "Гра престолів": мережу підриває трейлер американської комедії

Не пройшло і кількох тижнів після того, як творці серіалу "Гра престолів" презентували фінальну серію завершального сезону. Однак менше, ніж за місяць шанувальники фентезійного проекту матимуть змогу знову зануритися у світ боротьби за престол, який буде представлений у комедійному жанрі вже цього літа.

Чимало прихильників висловлювали своє незадоволення фіналом улюбленого серіалу. Так, аби розбавити негативні ноти, представники іноземної кіноіндустрії зняли повнометражний фільм-пародію на "Гру престолів". Читайте також: Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде в прокат у Німеччині: подробиці На YouTube-каналі MMD UA з'явився україномовний трейлер картини, яка отримала назву "Ігрища престолів". За сюжетом, лорди королівств мають намір покласти край чварам, тому з цієї нагоди збираються на Банкеті Очищення. Але несподіваним сюрпризом для них стане розуміння, що це хитра пастка від Жирного Короля, який планує знищити їх усіх. Однак, попри мудрий, на його думку, план, він все одно піде шкереберть. Дивитися трейлер пародії "Ігрища престолів": відео