Партнерка Володимира Остапчука розкритикувала його за фіаско на "Танцях з зірками"

За крок до фіналу "Танців з зірками 2019" шоу покинули одні з фаворитів – Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Відтак вперше за історію проєкту в останньому випуску постануть тільки зіркові учасниці зі своїми партнерами. Днями Ілона Гвоздьова прокоментувала свою поразку та назвала її причину.

У коментарі "Фактам" танцівниця заявила, що її партнер в один момент забув, що повинен працювати в команді. Відтак Володимир Остапчук, за словами Ілони Гвоздьової, повпливав на результати голосування, не показуючи справжні емоції в постановках.

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"Не хочу його образити, але, по-моєму, в якийсь момент Володимир Остапчук захотів кубок настільки сильно, що забув: це шоу – командний проєкт, в якому дуже важлива робота в парі. Володю, мабуть, затопило загальне захоплення, велика кількість прихильниць навколо, і він почав думати, що і сам може доводити свою майстерність на танцювальному майданчику", – заявила Ілона Гвоздьова.

Самомилування Володимира Остапчука в шоу зіграло проти нього. В цьому переконана його партнерка по "Танцях з зірками 2019". Саме прагнення отримати головний кубок, а не насолоджування участю в шоу було однією з причин фіаско.

Думаю, це зіграло не останню роль у вирішенні глядачів, за кого голосувати. Хоча, я погоджуся з думкою, що він був гідний фіналу з точки зору технічних даних. Просто його трохи занесло на хвилі успіху. Вова занадто рано почав думати про перемогу, і глядач це відчув, вирішивши, що йому пора йти,

– додала вона.

Окрім цього, Ілона Гвоздьова зізналась, що з усіма партнерами по "Танцях з зірками" має дружні стосунки. Як з Ігорем Ласточкіним, так і з Юрієм Ткачем вона активно спілкується. Водночас із Володимиром Остапчуком дружніх стосунків не склалось.

"З Вовою у нас, на жаль, стосунки не склалися. Його любов до себе була найсильнішою. Він намагався, все виконував, але думав лише про себе, що й завадило йому дійти до фіналу. Я багато разів говорила про те, що танцювати треба в парі, але Вова мене не слухав. Він виходив на паркет, і емоції його буквально переповнювали", – зазначила танцівниця.

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Наприкінці гучного інтерв'ю Ілона Гвоздьова зізналась, що і підтримки їй було складно виконувати із зірковим партнером. Танцівниця була готова до того, що всі па доведеться виконувати з аматором. Однак під час виконання самби вона зрозуміла, що їй буде складно з Володимиром Остапчуком.

"Був один момент в самбі, коли ми не змогли виконати підтримку. Вона не була суперскладною технічно, але щось пішло не так. На жаль, в той момент я зрозуміла, що Вова не може взяти себе в руки, він дуже розгубився. Це був для мене "дзвіночок", що з підтримками треба закінчувати. Знаєте, навіть якщо чоловік не зміг виконати підтримку, він як мінімум повинен зробити все, щоб не впустити партнерку на підлогу. Я, звичайно, не впала, але Володя не доклав зусиль, щоб хоч якось змінити ситуацію", – заявила Ілона Гвоздьова.

Водночас сам Володимир Остапчук публічно подякував партнерці за всі підготовки до прямих ефірів та виступи на шоу. Телеведучий ніколи не приховував, що "Танці з зірками 2019" стали для нього особливим проєктом.