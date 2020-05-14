Пасербиця Метта Деймона заразилась коронавірусом

Голлівудський кіноактор Метт Деймона наразі із сім'єю перебуває в Ірландії, але у Нью-Йорку залишилась його пасербиця Алексія, яку він вважає своєю старшою донькою. Зірка "Марсіанина" розповів, що вона заразилась коронавірусом із сусідами по квартирі.

Відомо, що 21-річна Алексія є донькою Лючіани Баррозо, яка у 2005 році одружилась з Меттом Деймоном. У шлюбі в них народилось троє дітей, але донька дружини від першого шлюбу вже давно є як рідною для кіноактора. В інтерв'ю для SPIN 1038 Метт зізнався, що Алексія перебуває в Нью-Йорку, оскільки там її застала недуга COVID-19.

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Метт Деймон з чотирьма доньками і дружиною (Алексія – друга праворуч) / Фото з відкритих джерел

Наша старша дочка вчиться в коледжі. Очевидно, що його закрили, але вона залишилася в Нью-Йорку. Вона заразилася коронавірусом разом зі своїми сусідами по квартирі, але добре з цим впоралася. Тому я не можу сказати, що вся наша родина разом. З наших чотирьох дітей з нами в Ірландії перебувають троє молодших, а з Алексією ми об'єднаємося в кінці місяця. Але з нею все в порядку,

– розповів 49-річний актор.

Хоч Метт Деймон є американцем, а Лючіана Баррозо – аргентинкою, вся сім'я залишилась в Ірландії через паузу знімального процесу унаслідок коронавірусу, в якому знімався актор. Невідомо, де саме зустрінуться батьки з старшою донькою – в Ірландії чи США, але їхня зустріч однаково буде дуже очікуваною.