Павло та Марина Зіброви вдруге пішли до вівтаря: перші весільні фото та відео

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Павло та Марина Зіброви одружились
Павло та Марина Зіброви одружились / Instagram / @pavlo_zibrov

Знаменитий український співак Павло Зібров та його кохана Марина вдруге обмінялись клятвами. Так пара вирішила відзначити 25-річчя свого шлюбу, або ж срібне весілля.

Дату для розкішної церемонії зіркове подружжя обрало не випадково. Обмінятись клятвами Павло Зібров з коханою вирішили у 60-ий день народження Марини – 25 серпня.

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Урочиста церемонія пройшла в одному з елітних ресторанів на Київщині. Павло Зібров прийшов на свято у розкішному світлому костюмі та бутоньєркою нареченого. А от Марина постала перед гостями у пишній весільній сукні без фати. Жінка, як і будь-яка наречена, тримала у руках ніжний букет з улюблених квітів, які їй подарував артист. 

Я вдячний долі, що 25 років тому зустрів Марину. Думаю, що я саме тебе шукав, але все ж ти мене знайшла, взяла за шкірки та забрала у полон кохання. Дякую тобі за доньку, за те, що ти завжди поряд зі мною, терпиш мене. Дякую, що у нас все вдається, як в хорошій пісні: я з тобою в щасті і добрі живу,
– зворушливо сказав Павло Зібров під час церемонії. 

В Instagram-Stories Павло Зібров зізнався, що об'єднати два сімейні свята було ініціативою його доньки – 22-річної Діани. Саме дівчина була ведучою заходу.

Щодо подарунків від зіркових гостей, то Марина Зіброва вирішила відмовитись від звичайних квітів та попросила нести їй вазони, які вона залюбки висадить біля свого маєтку. 

"Я, як завжди, звернулась до гостей, щоб вони принесли квіти у горшках, щоб я змогла пізніше їх посадити. Це буде чудова згадка (про день весілля, – LifeStyle 24)", – розповіла Марина. 

Марина – друга дружина знаменитого співака Павла Зіброва. Пара одружилась у 1994 році та виховує єдину спільну доньку ДІану. Водночас від першого шлюбу в артиста є син Олександр. 

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Теги: LifeStyle Новини України Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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