Павло Табаков покаже особливий благодійний мюзикл у Львові

Український співак Павло Табаков зі своєю творчою школою готує особливий мюзикл на Водохреща, 19 січня. Благодійний захід пройде у рідному для артиста місті – Львові.

За словами організаторів виступу, подія створена спеціально для сиріт, дітей з особливими потребами та родин бійців АТО. Саме для них відбудеться дебютний показ мюзиклу "Фабрика Санти", який завершиться врученням солодощів.

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Ідея благодійного виступу зародилась на День Миколая. Тоді Творча школа Павла Табакова вітала сиріт зі святом та навідалась до них у дитячі притулки. Учасники захотіли зробити для інших дітей свято, щоб кожен присутній в залі відчув себе у справжній казці, тому і назву обрали відповідну – "Фабрика Санти". На захід запросили близько 400 дітей з Львівської області. Спеціальним гостем мюзиклу стане вокальний ансамбль "Менестрелі".

"Фабрика Санти" вже два роки поспіль з успіхом та аншлагами йде під час новорічних свят у театрі в Києві. Цієї зими, нарешті, і у Львові нам вдалося не просто поставити, а в деяких моментах і перевершити постановку мюзиклу... Хореографи постановники: Вероніка Гирман, Артур Папітак та Анастасія Руда, а також режисер Павло Макєєнков зробили просто неможливе. Діти не просто співають, танцюють, грають, вони проживають всі сцени. Всі персонажі, а їх загалом 62, дихають в унісон. Це вистава варта, щоб її побачили, без перебільшення, всі", – поділився Павло Табаков.



У Львові покажуть особливий мюзикл "Фабрика Санти" / Пресслужба

Відомо, що мюзикл матиме 32 окремі музичні номери. Вистава нагадуватиме Бродвейське шоу, яке пройде в два етапи. Спершу мюзикл презентують дітям, а от інші глядачі зможуть його побачити 19 січня об 19:30.



Мюзикл "Фабрика Санти" у Львові / Пресслужба