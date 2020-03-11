Павло Зібров розірвав перший шлюб після зради дружини: Розумів, що втрачаю себе

Знаменитий артист радо ділиться особистим життям з прихильниками. Проте впродовж 40 років головний залицяльник країни приховував, що розлучення з першою дружиною Тетяною завдало йому чималий біль. Він довго не міг оговтатися від розриву та звертався за допомогою до психологів.

Родина українського естрадного співака – справжній приклад для наслідування. Разом з дружиною Мариною вони відсвяткували 25 річницю весілля та виховують спільну доньку Діану. За роки музичної кар'єри Павло Зібров заробив славу підкорювача жіночих сердець. Проте перше розлучення з обраницею Тетяною перетворило наступні 8 місяців його життя на найскладніше випробування.

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Так, для програми "Кава з перцем" співак розповів, що з дівчиною вони познайомилися під час навчання у Київській консерваторії. Невдовзі закохані побралися, проте їхній союз тривав лише два роки. Павло Зібров вперше зізнався, що під час того, як він проходив службу в армії, дружина зав'язала роман зі своїм студентом з капели бандуристів.

Я просто відчув прохолоду. Бачу, що не виходить у нас. Спільно ми не можемо ні на кухні, ні в ліжку, ніде не можемо. Місяць, другий, третій. Я хотів примиритися, поговорити. Але розмова не складалася. Вона сказала – я тебе розлюбила,

– розповів виконавець.

На той момент пара виховувала дворічного сина Сергія. Чоловік намагався врятувати шлюб заради сина. Остаточною крапкою у стосунках стало те, що Зібров побачив щасливу дружину з іншим. Саме ця випадкова зустріч стала приводом для того, аби він зібрав речі та переїхав в окреме житло.

Цей розрив став для нього справжньою травмою. Він тамував своє горе в чарці, а згодом наважився на сеанси психолога: "Була трагедія, десь місяців 8. Я тоді і до психологів ходив, бо у мене з нервовою системою був розлад. Почав багато курити, на стакан сідати і розумів, що себе втрачаю". Ситуацію підігрівала дружина, адже вона хотіла, аби їхній спільний син ріс у новій родині та навіть вимагала від чоловіка, аби він дав дозвіл на зміну прізвища.

Наступні 10 років Павло Зібров провів у пошуках справжнього кохання, поки не зустрів Марину. Після року зустрічань вона натякнула йому, що варто оформити стосунки офіційно. Зараз вони живуть у злагоді вже 25 років, а їхні почуття з року в рік стають лише міцнішими.