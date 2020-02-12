Печиво-валентинки: три рецепти до Дня святого Валентина
День святого Валентина або День закоханих відзначають у багатьох країнах 14 лютого. Привітайте коханих печивом у формі сердечок. Ми підготувати три смачні рецепти таких валентинок.
Рецепти приготування печива-валентинок своїми руками
Печиво з джемом
Інгредієнти:
Борошно – 200 г
Крохмаль – 100 г
Цукрова пудра – 80 г
Вершкове масло – 150 г
Вершки 30% – 60 мл
Джем за смаком – 100-150 г
Лікер за смаком – 1 ст. ложка.
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Рецепт приготування печива з джемом:
Змішайте у великій мисці борошно, крохмаль та цукрову пудру. Додайте охолоджене вершкове масло. Ретельно перетріть виделкою масло з борошняної сумішшю.
Додайте вершки і перемішайте все виделкою, поки суміш не буде однорідною.
Отримане тісто швидко зберіть руками в грудку і загорніть у харчову плівку. Покладіть тісто в холодильник на 3 години.
Після цього розкачайте пісочне тісто в пласт, товщиною близько 4 мм.
Виріжте з тіста сердечка – одні мають бути цілі, а інші з отвором всередині.
Викладіть печиво-сердечка на пергамент. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці близько 7 хвилин. Печиво має бути персикового кольору.
Вийміть печиво з духовки і дайте йому охолонути.
Змішайте джем з лікером. Нанесіть трохи джему на печиво-основу і накладіть зверху печивом з вирізаним сердечком. Пісочне печиво з джемом присипте цукровою пудрою.
Печиво з джемом з формі сердечок
Імбирне печиво з глазур’ю
Інгредієнти:
Мед – 6 ст.л.
Цукор – 6 ст.л.
Вершкове масло – 200 г
Сода – 1/2 ч.л.
Борошно – 3-3,5 склянки
Мелена кориця – 1 ч.л.
Мелений імбир – 1 ч.л.
Мелений кардамон – 1 ч.л
Рецепт приготування печива з глазур’ю:
У каструлю з товстим дном покладіть мед та цукор, додайте спеції. Для більшого аромату замість меленого можна покласти натертого кореня імбиру.
Поставте суміш на вогонь, постійно помішуючи, розтопіть мед. Зніміть з вогню і додайте до меду, вершкове масло, яке також повинне розчинитися.
Для тіста змішайте 3 склянки просіяного борошна та соду. У центр гірки додайте солодку суміш, яка злегка остигнула. Замішайте тісто та розкачайте його, щоб шар був завтовшки близько 1 см.
За допомогою формочок виріжте сердечка. Викладіть печиво на деко, накрите пергаментом. Виставіть на холод на 20 хвилин.
Випікайте печиво у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин. Коли печиво остигне прикрасіть його кондитерською глазур’ю.
Печиво-валентинки своїми руками
Сирне печиво
Інгредієнти:
Сир Гауда і Камамбер – по 50 г кожного
Борошно – 180 г
Яйце – 1 шт.
Масло вершкове – 100 г
Розпушувач – 1 пакетик
Мелені спеції: перець білий, паприка, мускатний горіх - чверть чайної ложки кожної
Вершки 11% – 30 мл
Арахіс – 20 г
Кунжут – 1 чайна ложка
Рецепт приготування сирного печива:
Сир наріжте на невеликі шматочки. Збийте яйце в окремій мисці.
У блендер складіть сир, масло, борошно, розпушувач, яєчну суміш (половину всієї порції). Змішайте до рівномірної консистенції. Вийміть тісто і ще раз розмішайте його руками та залиште у прохолодному місці.
Фісташки та арахіс очистіть від лушпиння та подрібніть.
До залишку яєчної суміші додайте вершки.
Розмішайте тісто до м'якості у пласт 3,5 см. За допомогою формочок виріжте сердечка.
Врізане печиво змастіть вершково-яєчної сумішшю, посипте горіхами і конжутом та викладіть на деко.
Випікайте у розігрітій духовці до 200 градусів близько 25 хвилин. Але не пересушіть печиво, бо воно втратить свій сирний смак.
Печиво-сердечка