Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест

25 січня в Україні відзначають День Тетяни. Саме її в народі вважають покровителькою всіх студентів, тому в цей день заведено вітати не тільки іменинниць, але й тих, хто навчається у вишах. З нагоди свята журналісти LifeStyle 24 підготували цікавий тест, який допоможе перевірити вашу інтуїцію.

Прихильники найуспішніших артистів України й уявити собі не можуть, що їхні кумири могли займатись зовсім іншою справою. Після закінчення школи вони навчались на фізиків, радіотехніків, режисерів, педагогів або, можливо, менеджерів. Однак захоплення музикою таки привели їх на велику сцену. Тож хто з українських зірок одразу знав, що буде співаком, а хто будував плани на іншу кар'єру – перевірте свої знання завдяки цікавому тесту. Пройдіть також тест: Псевдонім чи ні: наскільки добре ви знаєте український шоу-бізнес – тест