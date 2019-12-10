"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": новий тизер українського фільму про зимові свята

Вже незабаром українські глядачі та поціновувачі вітчизняного кіно зможуть насолодитися комедійною казкою "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Фільм про Різдво козаків вийде на великий екран вже 1 січня 2020 року.

Сімейна картина про козаків, їхній рід, рай і пекло вже незабаром вийде в український прокат, аби тішити поціновувача вітчизняного гумору. Державне агентство України з питань кіно оприлюднило другий тизер до комедійної казки "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

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Короткий відеоролик одразу ж захопив прихильність українців і вразив творців кіно великою кількістю переглядів та схвальних відгуків про представлений тизер. Схоже, українцям бракувало подібної комедії.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці фільму, химерна українська казка стане продовженням веселого козацького химородництва Котляревського та Гоголя.

А в основу стрічки покладено сюжет твору одного з найпопулярніших казкарів України Сашка Лірника (Олександра Власюка, – справжнє ім'я сценариста). В продюсерське крісло сів Євген Дяченко, а режисером виступив Михайло Костров. Творці картини обіцяють, що вона буде наповнена українським народним гумором, а також тісно поєднана з фольклором, міфологією та віруванням.

Дата виходу фільму запланована на 1 січня 2020 року.

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке: трейлер українського фільму дивитися онлайн