44-річна зваблива Пенелопа Крус прикрасила обкладинку глянцю: фото

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Знаменита іспанська акторка Пенелопа Крус показала яскраві знімки з фотосесії для глянцевого іспанського журналу Vogue.

Видання опублікувало на офіційній сторінці в Instagram відразу три обкладинки зі знаменитою іспанкою.

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На одній з обкладинок для Пенелопи підібрали спокусливий образ. Так, Крус приміряла відверте чорне плаття Versace з пікантним розрізом. Завершили look бронзовий браслет і насичений макіяж з акцентом на очах.

У фотосесії акторка позувала у різному вбранні: від звабливого боді і шкіряної куртки до червоного жакета від Chanel з колекції 1983-1984 року.

Автором зйомки став фотограф Пітер Ліндберг.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Vogue Spain

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Пенелопа Крус Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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