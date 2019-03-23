44-річна зваблива Пенелопа Крус прикрасила обкладинку глянцю: фото
Знаменита іспанська акторка Пенелопа Крус показала яскраві знімки з фотосесії для глянцевого іспанського журналу Vogue.
Видання опублікувало на офіційній сторінці в Instagram відразу три обкладинки зі знаменитою іспанкою.
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На одній з обкладинок для Пенелопи підібрали спокусливий образ. Так, Крус приміряла відверте чорне плаття Versace з пікантним розрізом. Завершили look бронзовий браслет і насичений макіяж з акцентом на очах.
У фотосесії акторка позувала у різному вбранні: від звабливого боді і шкіряної куртки до червоного жакета від Chanel з колекції 1983-1984 року.
Автором зйомки став фотограф Пітер Ліндберг.
Пенелопа Крус / Vogue Spain
Пенелопа Крус / Vogue Spain
Пенелопа Крус / Vogue Spain
Пенелопа Крус / Vogue Spain
Пенелопа Крус / Vogue Spain
Пенелопа Крус / Vogue Spain
Пенелопа Крус / Vogue Spain