Пенелопа Крус ошелешила зізнанням: з яким актором вона не хоче часто грати у кіно

Іспанська акторка Пенелопа Крус після дня народження дала чимало відвертих інтерв'ю про догляд за собою та кар'єра. Не оминула вона питань і про особисте життя, зізнавшись, що не хоче часто бути партнеркою свого чоловіка у кіно.

Як зірка розповіла Red Magazine, з Хав'єром Бардемом їй вдалось побудувати міцні стосунки. Разом вони виховують двох дітей – 9-річного Лео та 6-річну Луну. Однак акторське подружжя не хоче часто ділити знімальний майданчик.

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Пенелопа Крус пояснила, що робота з чоловіком може повпливати на їхній шлюб. Тому воліє відмовитись від ролей, аби зберегти свою сім'ю.

"Ми знімаємось разом не тому, що цього хочемо. Насправді ми б не хотіли працювати разом занадто часто, зокрема, через бажання захистити те, що у нас є. З іншого боку, в цьому теж є свої плюси, тому що я знаю, яка він людина, а Хав'єр знає мене. Але я б не хотіла зніматися з Хав'єром в одному фільмі щороку. Це лякає! Думаю, було б краще, якби це відбувалося час від часу", – пояснила Пенелопа Крус.



Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем / IMDb

Як відомо, Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем познайомились на знімальному майданчику. Вперше пара зіграла у драмі "Шинка, шинка". Однак тоді актори не звернули один на одного увагу та продовжили зустрічатись з іншими голлівудськими колегами. Так, Пенелопа Крус мала роман з Меттью МакКонахі та Томом Крузом.

Після невдалих стосунків пара знов постала на екранах: Пенелопа та Хав'єр зіграли у пристрасній кінострічці "Вікі Крістіна Барселона". Саме на зйомках цього фільму між акторами спалахнули почуття. Вже у 2010 році пара одружилась.

Та це був не останній фільм, в якому Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем знімались разом. "Ескобар" та "Лабіринти минулого" є чудовими прикладами того, як подружня пара може передати почуття на екрані.

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