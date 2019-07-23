Пенелопа Крус підкреслила пишні груди в червоній сукні: фото

1051 Читать новость на русском
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / www.gettyimages.com

45-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, яка протягом тривалого часу вважається однією із найсексуальніших жінок планети, приголомшила шанувальників у соціальних мережах звабливим фото.

Пікантне селфі Пенелопа Крус опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині іспанка позує у червоній сукні з відвертим декольте, яке підкреслило пишні груди акторки.

Читайте також: Розкішна Пенелопа Крус з колегою Антоніо Бандерасом вразили виходом на червоній доріжці Канн

Завершили образ Крус нова коротка стрижка, насичений макіяж з акцентом на очах та елегантна прикраса на шиї.

"Секретний проект", – коротко підписала знімок Пенелопа, спантеличивши своїх прихильників.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram / @penelopecruzoficial

Напередодні Пенелопа Крус постала в не менш спокусливому образі. 45-річна знаменитість показала спільне фото з популярним фотографом Мертом Аласом на дивані.

Акторка приміряла коротке плаття також з глибоким декольте, яке доповнили босоніжки на високих шпильках та чорна шкіряна куртка. У підписі вона заінтригувала повідомленням про фотосесію з Аласом.

Пенелопа Крус і Мерт Алас
Пенелопа Крус і Мерт Алас / Instagram / @penelopecruzoficial

blog_ava
Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
сьогодні
13202
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Пенелопа Крус Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
сьогодні 20:03 В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
1208
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
сьогодні 13:59 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
239
"Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
сьогодні 12:26 "Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1158
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
241
Наталка Карпа: "В музику мене привів тато"
22 липня 19:38 Наталка Карпа: "В музику мене привів тато"
763
Новини
Більше новин
Залиште відгук