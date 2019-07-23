Пенелопа Крус підкреслила пишні груди в червоній сукні: фото

45-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, яка протягом тривалого часу вважається однією із найсексуальніших жінок планети, приголомшила шанувальників у соціальних мережах звабливим фото.

Пікантне селфі Пенелопа Крус опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині іспанка позує у червоній сукні з відвертим декольте, яке підкреслило пишні груди акторки.

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Завершили образ Крус нова коротка стрижка, насичений макіяж з акцентом на очах та елегантна прикраса на шиї.

"Секретний проект", – коротко підписала знімок Пенелопа, спантеличивши своїх прихильників.



Пенелопа Крус / Instagram / @penelopecruzoficial

Напередодні Пенелопа Крус постала в не менш спокусливому образі. 45-річна знаменитість показала спільне фото з популярним фотографом Мертом Аласом на дивані.

Акторка приміряла коротке плаття також з глибоким декольте, яке доповнили босоніжки на високих шпильках та чорна шкіряна куртка. У підписі вона заінтригувала повідомленням про фотосесію з Аласом.



Пенелопа Крус і Мерт Алас / Instagram / @penelopecruzoficial