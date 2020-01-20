Пенелопа Крус позувала у вбранні Chanel для глянцю: вишукані фото

Іспанська акторка Пенелопа Крус стала головною героїнею французького глянцю Madame Figaro. Крус, яка є амбасадором Chanel, продемонструвала у стильній фотосесії яскраві образи з нової колекції французького будинку моди.

Окрім фотосесії, акторка дала інтерв'ю виданню Madame Figaro. Пенелопа Крус прокоментувала роботу модельєра Віржіні Віар, яка стала креативним директором Chanel після смерті Карла Лагерфельда.

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Що відомо про Карла Лагерфельда та його наступницю Віржіні Віар? Карл Лагерфельд – німецький та французький модельєр і фотограф. З 1983 року він працював із Chanel і саме на посаді головного дизайнера бренду отримав всесвітню славу. Помер кутюр'є 19 лютого 2019 року в одній із лікарень Парижа. Останні два тижні він скаржився на погане самопочуття, тому вперше не прийшов на показ нової колекції. Замість Карла на подіум вийшла його помічниця Віржіні Віар, яка після смерті дизайнера стала новою очільницею модної марки. Саме їй Лагерфельд довіряв усі секрети Chanel та залучав до світу моди останніми роками.

Думаю, Віржіні знала, як зберегти ключові цінності Chanel, поєднуючи їх зі своїм особистим баченням. Навіть з таким сучасним поглядом Chanel все ще впізнаваний. Щоб досягти успіху, потрібен талант. А якщо цим талантом володіє жінка, то навіть краще,

– розповіла актриса.



Пенелопа Крус позує для глянцю Madame Figaro / Фото: Madame Figaro

Також Крус розповіла про складнощі, з якими їй довелося зіткнутися під час роботи над новим фільмом – шпигунським трилером "Осина мережа " французького режисера Олів'є Ассаяса. У кінострічці вона грає роль дружини шпигуна Ольги. Актрисі складно було відтворити автентичний кубинський акцент своєї героїні.

Щоб поставити себе на місце свого персонажа, я завжди намагаюся зрозуміти його, навіть якщо не можу погодитися з його моральним вибором. Ніколи не замислююся чи є у нас щось спільне, адже це не головне. Ольга, на відміну від мене, дуже екстремальна у своєму виборі і в політиці, і в житті. Для того, щоб зіграти цю роль, я вивчала політичну ситуацію, яка була в той час з кубинськими вигнанцями в Іспанії та Сполучених Штатах. Також працювала з вчителем дикції Павлом, який допоміг мені освоїти кубинський акцент. Його дуже складно відтворити! Ми працювали місяцями, адже ця музичність кардинально відрізняється від іспанської мови,

– розповіла Пенелопа Крус.



Пенелопа Крус знялася у фотосесії для журналу Madame Figaro / Фото: Madame Figaro

Пенелопа Крус для журналу Madame Figaro: дивитись відео онлайн