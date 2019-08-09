Пенелопа Крус в приголомшливій сукні та під руку з Антоніо Бандерасом прийшла на прем'єру фільму

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Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас
Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Getty Images

Кінострічку "Біль і слава", в якій головні ролі зіграли Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас, поступово починають презентувати у столицях та найбільших містах популярних країн. Напередодні, 8 серпня, прем'єра фільму відбулася у Лондоні. На дебютний показ картини у Великобританії прибули розкішна Пенелопа Крус та її колега Антоніо Бандерас.

Прем'єра нового фільму не завжди обмежується лише першим показом, обговоренням сюжету та акторської гри, але й розкішними виходами зіркових гостей та винуватців урочистості – головних акторів і творців картини.

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Так, напередодні, 8 серпня, Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас, які зіграли головні ролі у фільмі "Біль і слава", здійняла справжній фурор на червоній доріжці у Лондоні. Оскароносна іспанська акторка постала перед камерами папараці у приголомшливій сукні, декорованій пір'ям страуса, паєтками та кольоровим камінням. Плаття ефектна брюнетка обрала з останньої кутюрної колекції британського бренду Ralph & Russo.

Акцент струнка іспанка, як завжди, зробила на тонкій талії та пишному декольте. Її ефектний образ доповнили золотисті босоніжки з тонкими смужками і на високих підборах.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус на прем'єрі фільму "Біль і слава" / Getty Images

Варто додати, що на червоній доріжці актори, яким дісталися головні ролі, з'явилися разом. Однак Антоніо Бандерас обрав менш класичний та вишуканий образ, одягнувши білу футболку, джинси та темний піджак.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас
Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас на прем'єрі у Лондоні / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Пенелопа Крус
Джерело: LifeStyle 24
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