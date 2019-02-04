Пенелопа Крус в розкішній сукні від Chanel виблискувала на червоній доріжці премії "Гойя"

Знаменита іспанська акторка відвідала 33-тю церемонію нагородження "Гойя", яка проходила на її батьківщині. 44-річна Пенелопа Крус підкорювала червону доріжку у елегантній сукні від Chanel.

44-річна Пенелопа Крус, яка нещодавно взяла участь в колаборації з брендом Atelier Swarovski, прийшла сяяти на церемонії нагородження «Гойя», яка цьогоріч відбулася в Севільї. Премія, яку присуджує іспанська Академія кінематографічних мистецтв і наук, за престижністю прирівнюється до "Оскара".

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На світський вечір знаменита актриса обрала розкішну сіру сукню від Chanel. Сріблястий відтінок плаття з ефектною спідницею і поясом на талії чудово підкреслили стрункість 44-річної Пенелопи Крус. До елегантного вбрання від люксового бренду зірка обрала багато масивних прикрас. На її вухах виблискували довгі діамантові сережки, а на пальцях персні з синіми та білими каміннями. Доповнив образ Пенелопи невеликий сріблястий клатч із яскравою защіпкою.



Пенелопа Крус / Getty Images



Пенелопа Крус / Getty Images



Пенелопа Крус / Getty Images