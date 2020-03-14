Пенелопа Крус виступила на захист Джонні Деппа у справі проти Ембер Герд

Судова тяганина між експодружжям Ембер Герд та Джонні Деппом з роками лише набирає обертів. Так, на захист 56-річного голлівудського актора стати його колеги по знімальному майданчику. Першою свою підтримку оприлюднила колишня наречена Вайнона Райдер, а слідом за нею – Пенелопа Крус.

Як повідомляє видання The Blast, Джонні Депп заручився підтримкою ще однієї голлівудської зірки, яка публічно виступила на його захист. 45-річна Пенелопа Крус, яка неодноразово тріумфувала з актором на широких екранах, заявила, що звинувачення колишньої дружини Ембер Герд – наклеп.

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Пенелопа Крус зазначила, що її зірковий колега за жодних критичних обставин не проявляв агресії та не застосовував фізичної сили. Акторка наголосила, що знайома з ним впродовж 26 років. Їхня перша зустріч відбулася завдяки іменитому іспанському режисеру Педро Альмодовар: "Я познайомилася з Джонні, коли мені було 19 років. Він був в Мадриді, і Педро Альмодовар представив його мені. Тоді я знала англійською лише дві фрази: "Як справи?" і "Я хочу працювати з Джонні Деппом".

Згодом Пенелопа Крус та Джонні Депп з'явилися разом у фільмі "Пірати Карибського моря: на дивних берегах". У їхній кінокар'єрі три спільних роботи, які дозволили їм стати справжніми друзями.

Мене завжди вражали його доброта, блискучий розум, талант і своєрідне почуття гумору. Я бачила Джонні в багатьох ситуаціях, і він завжди добрий до всіх навколо. Він один з найбільш щедрих людей, яких я знаю,

– зазначила Крус.



Пенелопа Крус виступила на захист Джонні Деппа / Getty Images

Крім того, зірка зазначила, що саме Джонні Депп як ніхто інший підтримував її під час першої вагітності сином Лео Енсінасом. У цей час їй доводилося продовжувати зйомки над "Піратами Карибського моря", саме тому з дня у день її підтримкою був саме актор: "Ми з чоловіком ніколи не забудемо ту ніжність, захист та доброту, з якою він ставився до мене під час кожного етапу цього процесу. Ми дуже любимо його, і мені пощастило мати таку особливу людину в нашому житті".

Що відомо про розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа?

Акторське подружжя Джонні Депп та Ембер Герд пробуло в шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насилля, яку вона оприлюднила у престижному журналі. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в ексчоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.

Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому він розповів, що ніколи не застосовував силу над своєю ексдружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед Ембер Герд.



Ембер Герд і Джонні Депп / Instagram / @cin3filia