Пенелопа Крус вперше розповіла про те, як її змінило материнство: відверті зізнання

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram/ @penelopecruzoficial

44 річна іспанська акторка знялася для обкладинки лютневого номеру американського глянцю Marie Claire. В інтерв'ю для журналу Пенелопа Крус вперше за 8 років материнства розповіла, як її змінив цей стан і як вона розподіляє час між кар'єрою та сім'єю.

Нові знімки, для яких 44-річна актриса приміряла стильні casual образи, з'явилися на офіційній сторінці глянцю Marie Claire в Instagram, а інтерв'ю видання опублікувало на своєму сайті. Вперше за весь час материнства Пенелопа Крус дозволила торкнутися цієї теми і відверто розповіла, що змінилося в її житті після народження дітей.

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До слова, Пенелопу Крус і Хав'єра Бардема вважають однією з найміцніших пар Голлівуду. Зіркова пара в шлюбі з 2010 року. Вони виховують сина Леонардо, якому 22 січня виповниться 8 років і 5-річну доньку Луну.

Пенелопа Крус відверто зізналася, що бути матір'ю мріяла ще в дитинстві.

Коли мені було 4 чи 5 років, я грала в ігри, де завжди вибирала роль матері. Я хотіла нею стати весь час, що себе пам'ятаю. Але радість материнства зазнала не похапцем, а в потрібний час і з потрібною людиною,
– зізналася 44-річна акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marie Claire (@marieclairemag)

Пенелопа Крус додала, що материнство зробило її набагато щасливішою. "Це як революція всередині: починаєш по-іншому бачити весь світ, перестаєш думати тільки про себе. І це дійсно зміни на краще", – продовжувала голлівудська зірка.

Також Пенелопа зізналася, як їй вдається поєднувати сім'ю і кар'єру. Аби проводити більше часу з чоловіком та дітьми, вона бере участь у зйомках лише в одному фільмі за рік, а також не працює на вихідних. Я не претендую на якісь неймовірні жертви – ні. Просто сім'я у мене в пріоритеті”, – зазначила Пенелопа Крус.

 
Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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