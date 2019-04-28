Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії

Іспанка Пенелопа Крус завжди ставила на перше місце сім'ю, однак це не завадило їй побудувати успішну кар'єру актриси, яка отримала Оскар. Вона завжди відмінно виглядає, багато усміхається і запевняє, що знає, як правильно розподіляти час, аби встигати все і трішки більше. Сьогодні, 28 квітня, Пенелопа Крус святкує 45-річчя, тому ми підготували для вас цікавий матеріал про її погляди на життя.

Ймовірно, колись маленька Пенелопа, яка народилася у передмісті Мадрида, й подумати не могла що стане однією з найбільш затребуваних актрис, а її обличчя візнаватимуть у кожному куточку світу. Сьогодні, 28 квітня, іспанська знаменитість святкує 45-річчя. У своєму прекрасному віці вона досягла всього, про що мріє кожна жінка – реалізувалася як успішна акторка, любляча дружина, турботлива мама та просто велика особистість.

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Чи не в кожному своєму інтерв'ю Пенелопа Крус переконує, що найголовнішим у її житті є сім'я і вона ніколи б не проміняла їх на кар'єру. Проте цей пріоритет не стає на заваді зйомок у нових фільмах та успішному просуванню на її акторському шляху.

Як іспанській зірці вдається поєднувати одні з найважливіших, але водночас найважчих ролей у житті – читайте далі у матеріалі LifeStyle 24.



Пенелопа Крус / Instagram / @penelopecruzoficial

У лютому 2019 року на екрани українських кінотеатрів вийшла картина іранського кінорежисера Асгара Фархаді. У психологічному трилері "Всі знають" одну з головних ролей зіграла 45-річна Пенелопа Крус. Для українського Vogue актриса зізналася, що для неї робота у цій стрічці стала найзнаковішою з-поміж усіх інших.

Якось режисер просто подзвонив мені і сказав, що збирається знімати фільм в Іспанії і хоче віддати головну роль мені. Цей дзвінок став одним з ключових моментів у моїй кар'єрі. Я завжди захоплювалася Асгаром і вважаю його одним з найвеличніших режисерів,

– сказала про Асгара Фархаді Пенелопа Крус.

Що цікаво, у фільмі вона зіграла роль люблячої матері, у якої під час весілля крадуть доньку і вимагають за неї викуп. Багато зусиль для реалістичної гри у ролі турботливої матусі Пенелопі Крус прикладати не довелося, адже вона виховує двох прекрасних дітей, про яких згадує у кожному інтерв'ю.

Що важливо знати про сім'ю Пенелопи Крус? Пенелопа Крус вперше вийшла заміж у 34 роки за Хав'єра Бардема, з яким наразі вона виховує двох дітей – 8-річного Лео та 5-річну Луну. Їхня історія кохання бере початок у 1992 році, коли актори з'явилися разом у спільній картині "Шинка, шинка" і зіграли кілька відвертих сцен. На той момент Пенелопі Крус було всього 18 років, а Хав'єру – 23.



Однак по закінченню зйомок їхні шляхи розійшлися. Натомість після першої голлівудської ролі у запальної іспанки виникла пристрасть з актором Томом Крузом, який також був її колегою по знімальному майданчику. Однак роман протривав три роки і пара розпалася. У той же час Хав'єр Бардем зустрічався із дівчиною, з якою також познайомився під час зйомок фільму "Шинка, шинка". Актор прожив зі своєю супутницею 10 років у громадянському шлюбі, проте його тривалі відносини також завершилися фіаско.



Ще кілька разів знаменитості заводили нові романи, які не закінчувалися успіхом, аж поки у 2008 році доля знову не звела їх на знімальному майданчику. Вони разом зіграли у фільмі "Вікі Крістіна Барселона", за який Пенелопа Крус отримала Оскар. Між зірками одразу пролетіла іскра, однак вони приховували свої стосунки. А у 2010 році потайки від преси та далеких знайомих одружилися на Балі.



Після одруження знаменитостей чимало колег зауважило, що актриса стала іншою, спокійнішою, і нарешті виглядала щасливою жінкою, яка знайшла своє кохання. До сьогоднішнього дня Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем вважаються однією з найміцніших пар іспанського та американського шоу-бізнесу.



Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем / W Magazine

Попри свою знаменитість, Пенелопа і Хав'єр намагаються всіляко приховати особисте життя від зайвих очей. Іспанська актриса є однією з небагатьох зіркових матерів, які вважають, що діти повинні постати перед сотнями фотокамер лише тоді, коли захочуть того самі або тоді, коли будуть до цього готові.

На даний момент 8-річний син Лео і 5-річна донька Луна навіть не фігурують на знімках знаменитості на її сторінці в Instagram. Пенелопа Крус з усіх сил оберігає своє гніздечко і не пускає в особистий простір сторонніх людей. В одному зі своїх інтерв'ю для Marie Claire вона зізналася, що роль матері – це мрія її дитинства.

Коли мені було 4 чи 5 років, я грала в ігри, де завжди вибирала роль матері. Я хотіла нею стати весь час, що себе пам'ятаю. Але радість материнства зазнала не похапцем, а в потрібний час і з потрібною людиною,

– зізналася 44-річна акторка.

Після чого вона додала, що материнство зробило її щасливішою. "Це як революція всередині: починаєш по-іншому бачити весь світ, перестаєш думати тільки про себе. І це дійсно зміни на краще", – продовжувала Пенелопа Крус.

А на запитання, як їй вдається поєднувати сім'ю та кар'єру вона відповіла, що погоджується брати участь у зйомках лише одного фільму на рік і ніколи не працює на вихідних.



Пенелопа Крус / Instagram / @penelopecruzoficial

Під час розмови з журналістом Psychologies їй поставили запитання, яке звучало так: "Якби вам довелося обирати між сім'єю або роботою, що б ви обрали?". Над відповіддю Пенелопа Крус довго не думала.

Я давно вирішила, що навіть через дитину не готова поставити свою кар'єру на паузу. Не думайте, справа не в моїх акторських амбіціях, просто це було б нечесно по відношенню до себе самої. Та й до чоловіка, і до дітей! Так, я люблю свою професію, і мені необхідно грати, щоб бути ... щасливішою. Так виходить, що і я сама, і моя сім'я виграють від цього,

– запевнила оскароносна акторка.

В пріоритеті у неї сім'я, однак вона ніколи не могла б бути домогосподаркою. Амбіційні жінки, такі як вона, задихаються в чотирьох стінах, а поєднувати свою сім'ю з успішною кар'єрою та світським життям їм лише в задоволення. Однак, разом зі знаменитістю відкривається й інша сторона медалі – право на власний простір стає все меншим і меншим.

Приємно, іноді дуже. Але цього недостатньо для щастя. У тому сенсі, що коли стаєш знаменитим, його в твоєму житті не додається. Зате виникають добре відомі наслідки – ті ж папараці, наприклад. Я не проти, коли фотографують мене, але не терплю, щоб в газетах публікували знімки моєї сім'ї, і особливо дітей. Дитина – це ж не дизайнерська сумочка,

– категорично відповіла запальна іспанка.

Однак папараці, які намагаються наздогнати і підхопити хоча б будь-який кадр з життя відомої людини – це не що більше, як наслідок плідної, кропіткої і наполегливої праці.

Під час інтерв'ю Пенелопа Крус часто розповідає, що на початку кар'єрного шляху та в пік своєї знаменитості вона була надто вимогливою до себе. При виконанні будь-якої роботи у неї була мета – зробити ще краще, але це все одно не дозволяло їй бути задоволеною собою на всі 100%. Особливо, коли вона розпочинала роботу над новим проектом і через це багато хвилювалася. Проте, як запевнила Пенелопа Крус, з труднощами їй завжди допомагають впоратися почуття гумору і вміння посміятися над собою.

Але саме перфекціонізм і наполегливість допомогли Пенелопі Крус стати тим, ким вона є. Тільки важка щоденна праця забезпечила їй нагороду на церемонії Оскар, зірку на Голлівудській алеї слави, яку до неї ніхто з іспанських актрис не отримував, 23 місце у сотні найсексуальніших жінок у світі, а також романтичні слова кохання від чоловіка про її безмежне серце і неймовірно глибоку душу.



Пенелопа Крус отримала зірку на Алеї слави (2010 рік) / UPI