People's Choice Awards: обраний найкращий фільм року

Щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards пройшла у неділю, 11 листопада, в американському місті Санта-Моніка. Так, звичайні люди обирали найкращі фільми, серіали та голосували за своїх улюбленців у мережі.

Повний перелік переможців опублікувало видання The Hollywood Reporter.

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Так, найкращим фільмом 2018 року стала стрічка "Месники: Війна нескінченності". Крім того, акторка Скарлетт Йохансон отримала нагороду в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови.

People's Choice Awards: перелік переможців

Найкращий фільм: "Месники: Війна нескінченності"



Скарлетт Йохансон / Getty Images

Комедія року: "Шпигун, який мене кинув"



Міла Куніс / Getty Images

Драма року: "П'ятдесят відтінків свободи"

Сімейний фільм року: "Суперсімейка 2"

Найкращий актор:Чедвік Боузман за роль у фільмі "Чорна пантера"

Найкращий драматичний серіал: "Рівердейл"

Найкращий комедійний серіал: "Помаранчевий – хіт сезону"

Найкраща музична група: BTS

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Кращий музичний альбом: Нікі Мінаж, "Queen"

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