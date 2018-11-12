People's Choice Awards: обраний найкращий фільм року

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People's Choice Awards: Скарлетт Йохансон стала "Актрисою року"
People's Choice Awards: Скарлетт Йохансон стала "Актрисою року" / GettyImages

Щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards пройшла у неділю, 11 листопада, в американському місті Санта-Моніка. Так, звичайні люди обирали найкращі фільми, серіали та голосували за своїх улюбленців у мережі.

Повний перелік переможців опублікувало видання The Hollywood Reporter.

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Так, найкращим фільмом 2018 року стала стрічка "Месники: Війна нескінченності". Крім того, акторка Скарлетт Йохансон отримала нагороду в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови.

People's Choice Awards: перелік переможців

Найкращий фільм: "Месники: Війна нескінченності"


Скарлетт Йохансон / Getty Images

Комедія року: "Шпигун, який мене кинув"


Міла Куніс / Getty Images

Драма року: "П'ятдесят відтінків свободи"

Сімейний фільм року: "Суперсімейка 2"

Найкращий актор:Чедвік Боузман за роль у фільмі "Чорна пантера"

Найкращий драматичний серіал: "Рівердейл"

Найкращий комедійний серіал: "Помаранчевий – хіт сезону"

Найкраща музична група: BTS

BTS – IDOL: дивіться відео

 

Кращий музичний альбом: Нікі Мінаж, "Queen"

Дивіться відео: підбірка пісень з альбому "Queen" Нікі Мінаж

 

Теги: Кіно Голлівуд LifeStyle Нагороди
Джерело: 24 канал
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