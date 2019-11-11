People's Choice Awards: вагітна Дженна Деван продемонструвала округлий живіт у розкішній сукні

Колишня дружина Ченніга Татума Дженна Деван, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, завітала на церемонію вручення премій People's Choice Awards у неділю, 10 листопада.

Для щорічної церемонії вручення премій у Лос-Анджелесі Дженна Деван підготувала чарівний look. Акторка, яка вагітна другою дитиною від бойфренда Стіва Казі, вийшла в ефектному голлівудському образі.

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Стилісти одягнули Дженну в однотонну червону сукню вільного покрою з відкритими плечима. Позуючи фотографам, Деван підкреслила свій округлий живіт руками. Крім того, візажисти підготували акторці вечірній макіяж з акцентом на червоних губах. Завершили "аутфіт" дорогоцінні сережки і намисто.



Дженна Деван / Getty Images

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Раніше коханий Дженни натякнув, що у них може народитись хлопчик.

"Я навіть не можу почати описувати почуття, які були у мене, коли ми вперше дізналися, що Дженна вагітна! Я чекав цього моменту все своє життя і не міг знайти кращої людини, з якою створив би сім'ю", – поділився Стів Казі у соціальних мережах.



Дженна Деван / Getty Images

Що відомо про стосунки Ченнінга Татума та Дженни Деван?Історія кохання почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після 9 років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах, після чого подало документи на розлучення.



Наприкінці вересня Дженна Деван приголомшила фанатів звісткою про те, що чекає на дитину від нового коханого – відомого актора Стіва Казі.