Перед арештом брат Меган Маркл Томас побився зі своєю нареченою: несподівані деталі

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Томас Маркл
Томас Маркл / The Daily Mail

52-річного Томаса Маркла-молодшого заарештували за водіння в нетверезому стані в п'ятницю, 11 січня. Однак перед тим, як потрапити у відділок, у рідного брата Меган Маркл спалахнув конфлікт із його нареченою Дарлін Блаунт.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Нещодавно Томас Маркл-молодший повідомив про свої заручини із 38-річною Дарлін Блаунт. За його словами, він має надію, що весілля, на яке він запросить Меган, зблизить герцогиню з ним і батьком. За декілька днів після офіційної заяви про весілля, скандальний Томас Маркл потрапив у поліцію.

Як повідомляє іноземне джерело, його заарештували за водіння автомобіля в нетверезому стані. У вечір, коли поліція затримала брата Меган Маркл, його одразу відправили в центр детоксикації, де було виявлено рівень алкоголю в його крові 0,11%.

Однак Томас зі всіх сил намагався себе виправдати і розповів інші подробиці того вечора. За його словами, перед тим, як його затримала поліція, у нього спалахнув конфлікт із його нареченою Дарлін.

Він стверджує, що його майбутня дружина не хотіла припинити грати на автоматах і відмовлялася покидати бар. Він зізнався, що їхня суперечка перетворилася в пекло і між ними виник жахливий конфлікт. Тому Томас Маркл-молодший вирішив покинути бар після бійки з Дарлін Блаунт і пішов до вантажівки. Однак чоловік стверджує, що він був на безрецептурних знеболювальних і не вживав алкоголь того вечора.

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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