Перед першим прямим ефіром шоу "Х-фактора" одна з учасниць потрапила в жахливу аварію

За декілька днів до першого прямого ефіру одна з учасниць грандіозного співочого шоу "Х-фактор" Маргарита Двойненко потрапила в жахливу аварію.

Як зазеначили організатори шоу, дівчина отримала близько 20 переломів.

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Довелося терміново змінювати номер, адже залишилося всього декілька днів до першого прямого ефіру "Х-фактор" 9 сезон. За словами конкурсантки, вона так сильно і не озираючись бігла до своєї мрії, що трохи не розрахувала власні сили.

Важко згадувати про те, що сталося. Ніхто з нас не застрахований в житті ні від чого. Напевно так судилося. Я змінила не тільки номер для першого ефіру, а й життєві цінності. Мені дуже складно, але всі мене підтримують,

– розповіла Маргарита.



Дівчина зламала ногу

Проте це не стало перешкодою для Маргарити, вона вирішила продовжити боротьбу на шоу. Учасниця вийшла на сцену та чарівно виконала пісню гурту KAZKA – "Плакала".

Членам журі – Насті Каменських, Андрію Данилко, Дмитрові Шурову та Олегу Виннику – дуже сподобався її виступ, проте не втрималися вони і від критики.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко (відео завантажиться пізніше).

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".