Перед першим прямим ефіром шоу "Х-фактора" одна з учасниць потрапила в жахливу аварію

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Маргарита Двойненко
Маргарита Двойненко / Фото з відкритих джерел

За декілька днів до першого прямого ефіру одна з учасниць грандіозного співочого шоу "Х-фактор" Маргарита Двойненко потрапила в жахливу аварію.

Як зазеначили організатори шоу, дівчина отримала близько 20 переломів.

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Довелося терміново змінювати номер, адже залишилося всього декілька днів до першого прямого ефіру "Х-фактор" 9 сезон. За словами конкурсантки, вона так сильно і не озираючись бігла до своєї мрії, що трохи не розрахувала власні сили.

Важко згадувати про те, що сталося. Ніхто з нас не застрахований в житті ні від чого. Напевно так судилося. Я змінила не тільки номер для першого ефіру, а й життєві цінності. Мені дуже складно, але всі мене підтримують,
– розповіла Маргарита.

Дівчина зламала ногу
Дівчина зламала ногу

Проте це не стало перешкодою для Маргарити, вона вирішила продовжити боротьбу на шоу. Учасниця вийшла на сцену та чарівно виконала пісню гурту KAZKA – "Плакала".

Членам журі – Насті Каменських, Андрію Данилко, Дмитрові Шурову та Олегу Виннику – дуже сподобався її виступ, проте не втрималися вони і від критики.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко (відео завантажиться пізніше).

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: Музика Аварії та ДТП LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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