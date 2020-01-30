Перехожі викликали поліцію на зйомки фільму "Наші котики": невідомі факти про українську стрічку

У прокат 30 січня виходить українська неполіткоректна комедія про війну. Продюсером фільму виступила колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун, а головного героя зіграв доброволець. Фільм уже показали військовим, адже творці пояснюють, що кінострічку створювали насамперед для них. Проте запевнили, що фільм сподобається усім глядачам.

Фільм "Наші котики" називають першою українською військовою комедією, а ще неполіткоректним екшном. Адже історію про добровольців, які опинилися на Сході, творці намагалися передати з гумором.

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Кінострічку не хотіли обтяжувати, звичним для воєнних фільмів, пафосом. Тому поставили на сміх, бо він допомагає боротися зі стресом. Пояснила колишня очільниця МОЗ та продюсерка фільму Уляна Супрун.

"Наші котики" бачать смерть кожного дня. Для них цей гумор важливий, щоб змогли пережити це жахіття,

– розповіла Уляна Супрун.

Під час знімання комедії знімальна група і сама потрапляла в кумедні ситуації. Сцену з сепаратистами і автоматами знімали в Чернігові. Перехожі налякалися, що вже в їхньому місті намагаються створити так звану народну республіку.



Момент, який налякав перехожих під час знімання кінострічки

Фільм про пригоди трьох недосвідчених добровольців, які в розпал війни у 2014 році потрапляють на Схід. Вони відповідають за позицію, яка називається "Туалет". Адже саме там знаходиться найкраща польова вбиральня на фронті.

Головному герою навіть не довелося вживатися в роль. Дмитро зіграв самого себе, адже його героя писали з нього. Коли актор вирішив піти захищати Україну, його колеги разом з Ірмою Вітовською збирали гроші на бронежилет. Цю історію, до речі, він згадує у фільмі. "Я знімався в тій формі, в якій воював", – додав актор Дмитро Тубольцев.



Дмитро Тубольцев

А незабаром "Наші котики" з'являться в книгарнях. Творці фільму готують кіноповість за мотивами відзнятого матеріалу, яка складатиметься з невеликих новел. Герої будуть ті ж самі, але сюжет іншим.

Дивіться офіційний трейлер фільму: