"Перекладачі": детективний трилер з Ольгою Куриленко

Французько-бельгійський фільм про передчасний витік в інтернет неопублікованого книжкового бестселлера і пошуки винного.

"Перекладачі" – загадкова історія у дусі "Ножів наголо" чи "Вбивства у Східному експресі", в якій намагаються вичислити зловмисника серед обмеженого кола людей, закритих в одному приміщенні. В центрі подій третій і заключний том циклу романів "Дедал". Перших дві книги продаються шаленими накладами у багатьох країнах світу, а читачі із захопленням очікують завершення трилогії.

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"Перекладачі": офіційний кадр з фільму / IMDb

Автор "Дедала" залишається у тіні, ховаючись за псевдонімом і спілкуючись лише з кервіником видавництва Еріком Ангстромом. Останній, будучи більше людиною бізнесу, аніж мистецтва, шукає способи конвертувати очікуваний твір в якнайбільшу суму грошей. Звідси й ідея – найняти дев’ять перекладачів, щоб синхронно видати книгу у дев’яти країнах, де "Дедал" – найпопулярніший.

Про засоби безпеки подбали сповна: зібрали всі мобільні пристрої, виключили інтернет, посадили в оупенспейс і приставили "милих" російських охоронців зі зброєю. Так, фінал "Дедала" мав бути вбережений від будь-яких витоків назовні. Умови не найкращі, особливо, якщо врахувати, що перекладачам надавали текст книги порційно – по декілька десятків сторінок на день. Це ускладнює роботу перекладача і суперечить процесу перекладу в принципі, адже першим ділом перекладач читає всю книгу для ознайомлення із текстом.



"Перекладачі": офіційний кадр з фільму / IMDb

Команду перекладачів у фільмі наповнили дуже різними персонажами – від гея-гострослова і лисої панянки в татуюваннях до скромного заїки. У них різні як характери, так і підходи до роботи. А враховуючи повну ізоляцію від зовнішнього світу, цим людям треба співіснувати і шукати точки дотику. Основний же меседж, який доносять "Перекладачі", – про зло корпоративної літератури. Мовляв, задум і бажання автора вклоняється маркетингу (який часто самому авторові не подобається) і фінансовим показникам. Фінансова цінність переважує художню у списку пріоритетів, і винні у цьому бездушні видавництва. "Червоніє той, хто винен. Невинні сорому не ймуть", – говорять творці фільму вустами своїх персонажів. Митцям же соромитись немає за що.

Сюжетні твісти змінюються флешбеками персонажів і приводять глядача до розгадки лише на останніх хвилинах фільму. Хоч режисер та сценаристи залишають на шляху багато натяків, у цільну картинку вони складаютьсяя лише наприкінці "Перекладачів". Рекомендуємо цей фільм усім, хто любить детективні історії із підозрілими персонажами і смертями.

Рейтинг стрічки на IMDb – 6,3. Вікове обмеження – 12 років.

Перекладачі: дивитись трейлер фільму онлайн

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