Перемоги, здобутки та скандали в українському кіно: підсумки 2019 року

Про теперішню війну з російськими найманцями, голодомор 30-х та боротьбу з монгольською ордою – українське кіно все більше тяжіє до історичних тем. Половина знятих стрічок у 2019 році були про виборювання українського народу права на існування. Завдяки цьому про непросту історію України дізналися і за кордоном. І не просто дізналися, а ще й відзначили на престижних кінофестивалях.

У 2019 році світ побачило 16 повнометражних ігрових та 9 документальних українських фільмів. У кінотеатрах їх подивилося приблизно 1 мільйон 700 тисяч глядачів. А касові збори склали 145 мільйонів гривень.

"Атлантида"

Про українське кіно заговорили на Заході. Стрічка режисера Валентина Васяновича "Атлантида" здобула перемогу на Венеційському кінофестивалі. Також у скарбниці фільму нагороди на фестивалях кіно у Токіо та Севільї.



Режисер Валентин Васянович

Фільм торкається болючої теми для України – Донбасу. Події розгортаються у 2025 році. Україна перемагає у війні та отримує змордований окупантами регіон.

Цікаво, що ролі у фільмі зіграли не професійні актори, а справжні волонтери та ветерани російсько-української війни. Після насиченого фестивального життя стрічка буде презентована українському глядачу вже у 2020 році.

"Додому"

Ще один фільм "Додому" Нарімана Алієва здобув перемогу на фестивалі в Бухаресті та на Босфорському і Одеському міжнародних кінофестивалях.

Мав дві номінації у Каннах. І хоч там не переміг, проте отримав схвальні відгуки критиків. "Додому" – це історія кримськотатарської родини. Двоє синів головного героя після анексії Криму виїхали до Києва.

Дивіться трейлер фільму "Додому":

Невдовзі він дізнається, що старший загинув на Донбасі. Мустафа вирушає до столиці, аби забрати тіло сина та поховати за мусульманськими традиціями на батьківщині. А також повернути додому молодшого – Аліма.

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Вперше український документальний фільм потрапив до конкурсної програми найпрестижнішого фестивалю незалежного кіно "Санденс". Стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає історію родини, яка живе на лінії вогню в Красногорівці.



Кадр з фільму

"Українські фільми добре сприймаються на фестивалях і показуються в Європі. Це дійсно заслуга і дійсно перемога. Дуже хочеться сподіватися, що ця тенденція не припиниться і не зупиниться. Держава і надалі буде підтримувати саме такі фільми, які є елементом культурної дипломатії", – директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

"Захар Беркут"

Завойовує довіру український кінематограф і в національному прокаті. Фільм "Захар Беркут", в якому знімалися світові зірки, демонстрували у кінотеатрах 9 тижнів. Подивились стрічку майже пів мільйона глядачів.

Дивіться трейлер фільму "Захар Беркут":

"Ціна правди"

Історична стрічка "Ціна правди" про журналіста Гарета Джонса, який перший розповів світу про Голодомор в Україні також мав успіх у глядачів.

Дивіться трейлер фільму "Ціна правди":

Щоправда, не всі історичні стрічки були вдалими. "Крути 1918" про легендарний бій курсантів, а також "Заборонений" про Василя Стуса рознесли кінокритики. Та це не завадило обом фільмам зібрати по 7 мільйонів в прокаті.

"Українське кіно продовжило традицію минулого року і показує досить таки гарні результати серед глядачів", – заявила директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Про голову Держкіно

Та не обійшлося без скандалів. Після п’яти років стабільного розвитку кіноіндустрія ввійшла в зону турбулентності. Голова Держкіно Пилип Іллєнко пішов з посади.

Конкурс на посаду очільника агентства таки перетворився на постановчий екшн, тільки з політичним підтекстом. Єдина кандидатка Юлія Сінькевич, яка пройшла всі етапи електронного тестування, вибула з конкурсу на співбесіді. Кіномитці переконані, що Сінькевич завалили. Насторожила присутність серед членів комісії голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Вперше кіномитці вийшли на протест. Відкритий лист до Президента підписали фактично всі професійні асоціації та об'єднання, які висловили довіру Юлії Сінькевич. І вимагали переглянути результати конкурсу. Натомість, агентство з питань держслужби оголосило повторне змагання за посаду. Як наслідок чотири місяці Держкіно без голови, а це шкодить індустрії.

Ми готові вже починати працювати над проєктом, але, на жаль, не можемо підписати контракт. Це дуже погано,

– пояснив кінорежисер Валентин Васянович.

У 2020 році Держкіно отримає від держави майже 800 мільйонів гривень на підтримку кінематографу. Хто очолить регулятор, яким буде склад ради, що визначає переможців підчингів та про що і яке кіно в майбутньому будуть дивитися українські глядачі: примітивні комедії чи фільми з глибинним змістом – залишається питанням без відповіді.