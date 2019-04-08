Перемовини завершилися: Анджеліна Джолі зіграє у новій кінострічці від Marvel
Зірка фільмів "Містер і місіс Сміт" та "Лара Крофт: розкрадачка гробниць" знову тішитиме шанувальників своєю акторською грою. 43-річна Анджеліна Джолі отримала супергеройську роль у новому фільмі від Marvel.
Наприкінці березня мережу розбурхала новина про те, що Анджеліна Джолі веде перемовини з представниками всесвіту Marvel. Це неабияк потішило її шанувальників, адже пауза у її голлівудському житті тривала доволі довго. Днями видання Comicbook Marvel повідомило, що перемовини актриси та творців фільмів завершилися позитивно.
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Як зазначається в джерелі, 43-річна Анджеліна Джолі отримала роль жінки-супергероя у новому фільмі від Marvel "Вічні" (The Eternals). Режисером фільму виступить Хлоя Чжао, а сценарій до кінокартини пишуть Меттью і Раян Фірпо.
Приблизна дата виходу стрічки – 2021 рік.
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