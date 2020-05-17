Переможець Євробачення-2019 виступив на онлайн-концерті Європа запалює світло: фото

Триває грандіозне онлайн-шоу "Євробачення: Європа запалює світло". Глядачів знайомлять із учасниками, які представлятимуть свої країни наступного року в Роттердамі, а також у прямому ефірі виступають переможці минулих років. Долучився до концерту і Дункан Лоренс, який приніс перемогу Нідерландам у 2019 році.

Пандемія коронавірусу внесла значні корективи у плани світового шоу-бізнесу. Довелося скасувати культурні події, в тому числі й Євробачення. Представники різних країн, які мали виступати на сцені конкурсу цього року, залишаються вдома, адже здоров'я – понад усе. Організатори вирішили познайомити глядачів із композиціями, які музиканти готували для Євробачення-2020 та провели серію онлайн-концертів.

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Під час віртуального шоу "Євробачення: Європа запалює світло" виступив переможець Євробачення-2019 Дункан Лоренс, який виконав зворушливу композицію Arcade. Саме цей трек допоміг співаку перемогти.

Він постав перед камерами серед світла ліхтарів, граючи на фортепіано. Така атмосфера додала виступу Дункана особливого шарму. І вкотре показала, що навіть в такий тривожний час, як наше сьогодення, коли, здавалося б, світ огорнула темрява, з'являються промінчики світла, які символізують надію на щасливе майбутнє.

Світлинами онлайн-виступу Лоренс поділився на особистій сторінці в інстаграмі, а також їх опублікували на офіційному акаунті пісенного конкурсу.