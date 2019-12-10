Переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот поділився романтичними знімками з дружиною

Хоч фінал розважального проєкту "Танці з зірками 2019" завершився ще 24 листопада, у мережі не припиняють його обговорювати. Чимала увага прихильників шоу та журналістів прикута до переможців – Євгена Кота та Ксенії Мішиної. Знаменитості вже дали чимало інтерв'ю, а днями танцівник поділився з підписниками блогу серією романтичних фото з дружиною.

Чарівні кадри з'явились на його офіційній інстаграм-сторінці. Згідно із фото, Євген Кот та Наталія Татаринцева взяли участь у романтичній фотосесії, в якій постали у білосніжному вбранні. Подружжя не приховувало особливої ніжності один до одного, позуючи у фотостудії зі стильним інтер'єром.

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Вже у дописі Євген Кот пояснив, чому несподівано поділився із прихильниками сімейними кадрами. за його словами, Наталія Татаринцева перебуває у гастролях в Бразилії, де має заплановані виступи та майстер-класи. Тому він вирішив публічно заявити, що сумує за коханою та поділитись ексклюзивними світлинами, яких досі не було у мережі.

Хоч "Танці з зірками 2019" і закінчилися, ми все одно мало бачимося. Моя Наталя Татаринцева зараз на гастролях в Бразилії. Сумую за тобою, крихітко,

– написав з ніжністю Євген Кот.



Євген Кот з дружиною / Instagram / @kot_jenya



Ніжна фотосесія Євгена Кота і Наталії Татаринцевої / Instagram / @kot_jenya



Переможець "Танців з зірками 2019" з дружиною / Instagram / @kot_jenya



Танцівник Євген Кот показав сімейні фото / Instagram / @kot_jenya

Що відомо про стосунки Євгена Кота?

Вперше про офіційне одруження танцівника і режисера Євгена Кота стало відомо у січні 2019 року. Тоді він влаштував таємну церемонію з коханою Наталією Татаринцевою. Пара вирішила відійти від шаблонного весілля, обравши один з найромантичніших островів світу – Муреа, що в Тихому океані. Саме там, на пляжі, зірки обмінялись клятвами.

Обраницею Євгена Кота стала танцівниця, спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. З нею переможець "Танців з зірками 2019" познайомився на зйомках проєкту "Україна має талант". Євген Кот допомагав дівчині з постановками та закохався. Тоді Наталія Татаринцева була заміжня, відтак стосунки з танцівником змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.

Цікаво, що під час зйомок шоу "Танці з зірками 2019" у мережі підозрювали, що між Євгеном Котом та Ксенією Мішиною виник роман. Однак чоловік спростував цю інформацією, заявивши, що дорожить шлюбом із дружиною. Одразу після цього він опублікував перші кадри з романтичної сімейної фотосесії.



Євген Кот з дружиною / Instagram / @kot_jenya