"Танці з зірками 2019": цікаві факти про переможницю шоу Ксенію Мішиною

Популярне шоу "Танці з зірками 2019" провели грандіозний фінал, у якому перемогу здобули Ксенія Мішина та Євген Кот. LifeStyle24 зібрав для вас цікаву біографію зіркової учасниці проєкту. Чим відома Ксенія Мішина – читайте у нашому матеріалі.

У неділю, 24 листопада, пройшов останній випуск "Танців з зірками", фінал, який запам'ятався всім глядачам. А головний кубок шоу – за пристрасною парою акторкою-красунею Ксенією Мішиною та секс-символом проєкту Євгеном Котом.

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Біографія Ксенії Мішиної

Учасниця "Танців з зірками 2019" закохала у себе мільйони глядачів. Зірці 30 років, вона родом з Севастополю, проте зараз живе в Києві. Також відомо, що жінка виховує 2-річного сина, проте неодружена.

Ксенія Мішина – популярна акторка, яку Україна знає за її харизматичними ролями у фільмах і серіалах. За п'ять років в кінематографі Ксенія зіграла у понад 10 стрічках. Лише за останній рік вона взяла участь в різних цікавих різнопланових кінокартинах, серед яких: "Кріпосна", "Спокуса", "Веселка в небі", "Спадкоємиця мимоволі", "Місто закоханих" тощо.



Ксенія Мішина у серіалі "Кріпосна"

Також відомо, що свого часу Ксенія пробувала себе у моделінгу. Так, 2007 рокувона взяла участь у конкурсі краси в рідному Севастополі, де здобула титул віце-міс і навіть отримала приз глядацьких симпатій.

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Особисте життя Ксенії Мішиної. Зірка зізналася, що по вуха закохалася у свого обранця, тому вірила, що будуть справжньою сім’єю. Та цьому не судилося статися. За словами акторки, вони прожили разом не довго, проте вона народила від нього сина Платона у 22 роки, який ніколи не бачив свого тата.



Ксенія Мішина з сином Платоном

Про участь у "Танці з зірками". Ксенія Мішина прийшла на "Танці з зірками 2019" за новими емоціями і натхненням, які так потрібні творчій особистості. За її словами, акторка хоче спробувати себе у всіх можливих стилях. "Це неймовірне натхнення для актора. Коли мені запропонували взяти участь у шоу, я спершу засумнівалася – все ж мені бракувало підготовки. Та, зрештою, це такий крутий досвід!", – додала Ксенія.

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Зірка дуже відповідально ставиться до проб на всі ролі. Можливо, саме ця риса допомогла учасниці перемогти у шоу "Танців з зірками 2019".

Про партнера Євгенія Кота. Парі неодноразово приписували бурхливий роман через їхні пристрасні танці. Проте, за їхніми словами, це лише гра. Мішина пояснила, що для їхньої пари важлива драматургія виступу: "якщо поцілунок допоможе розкрити історію – значить він необхідний".

Не знаю, чи варто себе звинувачувати, адже почуття виникають самі собою. Але в цьому немає чистоти. Це своєрідна гра. Ми дозволяємо собі проявитися на паркеті. Я хочу робити все чесно. Акторство – моя сильна сторона. Чому б мені її не використати?,

– додала Ксенія.



Ксенія Мішина та Євген Кот