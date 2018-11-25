Вся країна затамувала подих в очікуванні результатів голосування шоу "Танці з зірками 2018". Адже саме 25 листопада судді та глядачі визначили переможця проекту та володаря головного кубка.

Упродовж 14 тижнів учасники шоу "Танці з зірками 2018" змагались між собою, підкорюючи серця українців приголомшливими постановками та життєвими історіями. До фіналу дійшли три зіркові пари – Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. До грандіозного фіналу пари підготували по три номери, які допомогли їм показати всі навики на паркеті.

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Проте саме 25 листопада із трьох претендентів зіркові судді та глядачі визначили, хто ж став власником головного кубка шоу "Танці з зірками 2018". Варто зазначити, до лав експертного журі долучився ще один учасник – екс-танцівник та актор Володимир Зеленський.

За результатами голосування, третє місце посіли Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Саме ця пара була лідером упродовж 14 прямих ефірів. Від таких результатів глядачі в залі не стримували свого розчарування. Іраклі вийшов на оголошення результатів шоу з грузинсько-українським прапором.

Обожнюю Україну та Грузію, – заявив Іраклі, викликавши овації серед глядачів.

Слова Іраклі Макацарії розчулили Катерину Кухар, яка чи не найбільше вболівала за пару. Балерина ледь стримувала сльози та з розпачем слухала промову фаворитів проекту.

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Заслужену бронзу отримали харизматична Леся Нікітюк та її партнер Максим Єжов. Пара отримувала чималу підтримку глядачів, однак цього разу прихильники зірки не змогли вибороти для неї перемогу.

Відтак перемогу у фіналі шоу "Танці з зірками 2018" здобув Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Гуморист показав великий танцювальний прогрес на паркеті шоу. Із золотими кубками фіналісти проекту зізнались, що кожного разу виходили з танцями тільки завдяки прихильникам.

Я не готував промови, бо думав, що Іраклі переможе,

– з гумором сказав Ігор Ласточкін.

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"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

Відео буде згодом

Танці з зірками

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.