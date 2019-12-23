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Переможець "Танців з зірками" Женя Кот зізнався, чи готовий знятися у порно

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Женя Кот / Instagram / @kot_jenya

Переможець розважального проєкту "Танці з зірками 2019" Євген Кот розповів, чи готовий він знятися у фільмі для дорослих та за яку суму.

Про таємниці свого особистого життя Євген Кот відверто розповів у шоу "Ніч у барі", яке виходить на ютуб-каналі Люкс ФМ.

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Так, у проєкті учасники грають в гру "Правда чи Дія". Разом з блогером Русланою Кузнєцовою і ведучими Люкс ФМ Женьою Фешаком та Василісою Рядних Євген Кот взяв участь у провокативному конкурсі. 

Танцівнику випало питання, за яку суму він погодився б знятися у порно. Ведуча "Ніч у барі" Василіса Рядних додала поправку, що це може бути "гей-порно".

 

На це Женя Кот бурхливо відреагував та заявив, що в жодному разі він не готовий знятися у гомосексуальному фільмі для дорослих, а на "звичайне" порно він можливо і погодився б.

"Ні за які гроші я не погодився б в гей-порно. А ось в звичайному... за один або два лямчіка баксів.... так зі своєю дружиною. Може бути", – відповів переможець "Танців з зірками".

Дивіться випуску "Ніч у барі": відео

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle
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