Переможець Венеційського кінофестивалю: що відомо про стрічку "Джокер"

У суботу, 7 вересня, завершився 76-й Венеційський кінофестиваль, на якому головний приз "Золотий Лев" здобув режисер Тодд Філіппс за стрічку "Джокер" з актором Гоакіном Феніксом у головній ролі.

За головну нагороду, "Золотого лева", у рамках Венеційського кінофестивалю боролися 21 фільми, а перемогу здобула стрічка режисера Тодда Філіппса "Джокер".

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До слова, одну зі статуеток на Венеційському кінофестивалі здобув й український режисер Валентин Васянович за фільм-антиутопію про Донбас. Стрічку "Атлантида" визнали найкращою в програмі "Горизонти".

Головний приз "Золотий Лев" отримує найкращий фільм, яким у 2019 році став "Джокер". Додамо, що гран-прі журі отримала картина "Офіцер і шпигун" режисера Романа Поланскі.

Фільм "Джокер": дивіться трейлер українською

У фільмі режисера Тодда Філліпса події відбуваються у 1981 році. Тоді ж Джокер мав невдалу кар'єру коміка і не міг знайти своє місце у суспільстві. Відтак він поринув у світ злочинності і хаосу у Ґотем-сіті.

Головну роль Джокера у стрічці виконав американський актор Хоакін Фенікс. Також у стрічці зіграли такі зірки, як Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Білл Кемп, Френсіс Конрой та інші. Продюсерами фільму стали Тодд Філліпс, Бредлі Купер та Емма Тіллінджер Косков.

Прем'єра стрічки запланована 3 жовтня 2019 року.