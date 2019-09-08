Переможець Венеційського кінофестивалю: що відомо про стрічку "Джокер"

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"Джокер"
"Джокер" / Колаж LifeStyle 24

У суботу, 7 вересня, завершився 76-й Венеційський кінофестиваль, на якому головний приз "Золотий Лев" здобув режисер Тодд Філіппс за стрічку "Джокер" з актором Гоакіном Феніксом у головній ролі.

За головну нагороду, "Золотого лева", у рамках Венеційського кінофестивалю боролися 21 фільми, а перемогу здобула стрічка режисера Тодда Філіппса "Джокер". 

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До слова, одну зі статуеток на Венеційському кінофестивалі здобув й український режисер Валентин Васянович за фільм-антиутопію про Донбас. Стрічку "Атлантида" визнали найкращою в програмі "Горизонти".

Головний приз "Золотий Лев" отримує найкращий фільм, яким у 2019 році став "Джокер". Додамо, що гран-прі журі отримала картина "Офіцер і шпигун" режисера Романа Поланскі.

Фільм "Джокер": дивіться трейлер українською

У фільмі режисера Тодда Філліпса події відбуваються у 1981 році. Тоді ж Джокер мав невдалу кар'єру коміка і не міг знайти своє місце у суспільстві. Відтак він поринув у світ злочинності і хаосу у Ґотем-сіті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joker Movie (@jokermovie)

Головну роль Джокера у стрічці виконав американський актор Хоакін Фенікс. Також у стрічці зіграли такі зірки, як Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Білл Кемп, Френсіс Конрой та інші. Продюсерами фільму стали Тодд Філліпс, Бредлі Купер та Емма Тіллінджер Косков.

Прем'єра стрічки запланована 3 жовтня 2019 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joker Movie (@jokermovie)

 

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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