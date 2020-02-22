Go_A вибороли перемогу на відборі Євробачення-2020: чи погоджуєтесь ви з результатом фіналу

Фінал Національного відбору Євробачення-2020 відбувся 22 лютого. З-поміж 6 учасників за допомогою глядацького і суддівського голосування переміг гурт Go_A. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи задоволені ви результатом конкурсу.

Найбільшу кількість балів судді Нацвідбору Євробачення-2020 та глядачі вирішили віддати Go_A. Такий результат був цілком очікуваний, адже колектив зірвав овації у залі та отримав схвальні коментарі від усіх зіркових експертів шоу. Тому, чи не вперше в історії Нацвідбору, Go_A здобув найбільші показники як від суддів, так і від глядачів. Для конкурсу столичний колектив обрав україномовну пісню "Соловей", що також вражає, адже, за словами артистів, наша мова повинна звучати на міжнародному конкурсі.

Важливо: Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

Відтак переможець Національного відбору в Україні на Євробачення-2020 – гурт Go_A – відправиться на міжнародний конкурс вже у травні цього року. Подія відбудеться у Роттердамі, Нідерланди, де вони позмагаються з іншими учасниками за головний кубок конкурсу. Вже відомо, що Go_A виступлять у першому півфіналі Євробачення-2020, тобто 12 травня 2020 року.

А поки переможці відбору в Україні оговтуються від емоцій, хочемо поцікавитись, чи погоджуєтесь ви з результатом фіналу конкурсу? Нагадаємо, що маловідомі музиканти боролись у фіналі з KRUTЬ, JERRY HEIL, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI