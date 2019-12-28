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Х-фактор 10 сезон 16 випуск: хто став переможцем

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Х-фактор 9 сезон 18 випуск / 24 канал

Шоу "Х-фактор" завершило пошуки й назвало переможця 10 сезона. 28 грудня на телеканалі СТБ відбувся суперфінал грандіозного проєкту. Довгоочікуваним переможцем став – ІМ'Я!

У неймовірному суперфіналі 28 грудня судді проєкту та телеглядачі обрали переможця 10 сезону шоу  "Х-фактор"

Цікаво! Х-фактор 10 сезон 16 випуск: неймовірні виступи учасників та відомих співаків

Зірковими тренерами були: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

За правилами шоу ведуча Дар'я Трегубова отримала конверт із ім'ям переможця. Нею стала Еліна Іващенко.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".

 

 

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Автор: Марія Лелека
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle
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