Х-фактор 10 сезон 16 випуск: хто став переможцем
Шоу "Х-фактор" завершило пошуки й назвало переможця 10 сезона. 28 грудня на телеканалі СТБ відбувся суперфінал грандіозного проєкту. Довгоочікуваним переможцем став – ІМ'Я!
У неймовірному суперфіналі 28 грудня судді проєкту та телеглядачі обрали переможця 10 сезону шоу "Х-фактор".
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Зірковими тренерами були: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.
За правилами шоу ведуча Дар'я Трегубова отримала конверт із ім'ям переможця. Нею стала Еліна Іващенко.
Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".