Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал приголомшив зміною іміджу: несподівані фото

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Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал приголомшив зміною іміджу
Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал приголомшив зміною іміджу / Instagram / @salvadorsobral.music

Відомий португальський співак Сальвадор Собрал, який став переможцем престижного конкурсу Євробачення 2017, вразив мережу новими знімками. Артист кардинально змінив імідж чим викликав шквал коментарів у своїх прихильників.

Всі прихильники Сальвадора Собрала звикли до його бачити із хвилястим волоссям, зібраним у пучок. Однак такий милий образ артист вирішив кардинально змінити. Нові знімки переможець Євробачення 2017 опублікував на своїй сторінці в Instagram. 

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Перед камерами Сальвадор Собрал позував з короткою стрижкою та трендовою бородою. Окрім цього, португальський співак помітно погладшав, на що звернули увагу користувачі мережі. Відтак Сальвадора Собрала годі впізнати на нових знімках. 

Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал
Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал / Instagram / @salvadorsobral.music

За словами співака, в його житті наступив новий, не менш захопливий етап, тому він вирішив змінитись. Сальвадор Собрал змінився до невпізнання та зізнався, що почувається з таким іміджем впевнено та легко. 

Португальський співак Сальвадор Собрал змінив імідж

Португальський співак Сальвадор Собрал змінив імідж / Instagram / @salvadorsobral.music

Теги: LifeStyle Музика Краса Сальвадор Собрал Євробачення
Джерело: 24 Канал
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