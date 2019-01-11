Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал приголомшив зміною іміджу: несподівані фото

Відомий португальський співак Сальвадор Собрал, який став переможцем престижного конкурсу Євробачення 2017, вразив мережу новими знімками. Артист кардинально змінив імідж чим викликав шквал коментарів у своїх прихильників.

Всі прихильники Сальвадора Собрала звикли до його бачити із хвилястим волоссям, зібраним у пучок. Однак такий милий образ артист вирішив кардинально змінити. Нові знімки переможець Євробачення 2017 опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Перед камерами Сальвадор Собрал позував з короткою стрижкою та трендовою бородою. Окрім цього, португальський співак помітно погладшав, на що звернули увагу користувачі мережі. Відтак Сальвадора Собрала годі впізнати на нових знімках.



Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал / Instagram / @salvadorsobral.music

За словами співака, в його житті наступив новий, не менш захопливий етап, тому він вирішив змінитись. Сальвадор Собрал змінився до невпізнання та зізнався, що почувається з таким іміджем впевнено та легко.

Португальський співак Сальвадор Собрал змінив імідж / Instagram / @salvadorsobral.music