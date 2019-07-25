Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал виступить в Україні

114 Читать новость на русском
Сальвадор Собрал виступить в Україні
Сальвадор Собрал виступить в Україні / Instagram / @salvadorsobral.music

Відомий португальський співак Сальвадор Собрал, який на пісенному конкурсу в Україні приніс перемогу рідній Португалії, знову повертається у Київ. Його концерт відгримить 20 вересня у МЦКМ (Жовтневий палац).

Музичний виступ 29-річний Сальвадор Собрал здійснить в рамках світового туру на підтримку нової платівки "Paris, Lisboa", а на сцені виступить у супроводі найкращих джазових музикантів світу. Про це Собрал повідомив у своєму Instagram.

Читайте також: У фіналі Євробачення-2018 Сальвадор Собрал заспівав з володарем "Греммі"

Сальвадор Собрал
Концерт Сальвадора Собрала в Україні / Instagram / @salvadorsobral.music

Глядачі зможуть наживо почути переможну пісню з Євробачення, а також композиції з нового альбому. Концерт відбудеться 20 вересня 2019 року о 19 годині. Квитки на подію ви можете придбати тут.

Що відомо про Сальвадора Собрала?

Португальський виконавець зачарував весь світ своїм проникливим виконанням пісні "Amar pelos dois", у якій він звернувся до своєї колишньої коханої. Тоді ж він здобув 1 місце у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2017, отримавши рекордні 758 балів.

Сальвадор Собрал – Amar pelos dois: дивитись відео онлайн

Під час підготувань до конкурсу він пропускав репетиції через проблеми зі здоров’ям, а за кілька місяців перемоги переніс складну операцію з пересадки донорського серця. Сальвадор одужав, у 2018 році одружився на актрисі Дженні Тіам та кардинально змінив імідж.

Сальвадор Собрал змінив імідж
Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал / Instagram / @salvadorsobral.music

blog_ava
Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
25 липня
7352
Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Музика Концерти Португалія Євробачення-2017 Євробачення Сальвадор Собрал
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
25 липня 19:39 Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
275
Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
25 липня 12:39 Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
886
Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
24 липня 20:22 Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
661
Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
24 липня 19:38 Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
537
Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
24 липня 14:38 Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
Юлія Михайлова 1569
Новини
Більше новин
Залиште відгук