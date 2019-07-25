Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал виступить в Україні

Відомий португальський співак Сальвадор Собрал, який на пісенному конкурсу в Україні приніс перемогу рідній Португалії, знову повертається у Київ. Його концерт відгримить 20 вересня у МЦКМ (Жовтневий палац).

Музичний виступ 29-річний Сальвадор Собрал здійснить в рамках світового туру на підтримку нової платівки "Paris, Lisboa", а на сцені виступить у супроводі найкращих джазових музикантів світу. Про це Собрал повідомив у своєму Instagram.

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Концерт Сальвадора Собрала в Україні / Instagram / @salvadorsobral.music

Глядачі зможуть наживо почути переможну пісню з Євробачення, а також композиції з нового альбому. Концерт відбудеться 20 вересня 2019 року о 19 годині. Квитки на подію ви можете придбати тут.

Що відомо про Сальвадора Собрала?

Португальський виконавець зачарував весь світ своїм проникливим виконанням пісні "Amar pelos dois", у якій він звернувся до своєї колишньої коханої. Тоді ж він здобув 1 місце у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2017, отримавши рекордні 758 балів.

Сальвадор Собрал – Amar pelos dois: дивитись відео онлайн

Під час підготувань до конкурсу він пропускав репетиції через проблеми зі здоров’ям, а за кілька місяців перемоги переніс складну операцію з пересадки донорського серця. Сальвадор одужав, у 2018 році одружився на актрисі Дженні Тіам та кардинально змінив імідж.



Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал / Instagram / @salvadorsobral.music