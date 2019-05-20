Переможець Євробачення-2019 повернувся у Нідерланди: як зустріли Дункана Лоренса – фото

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшов 18 травня в Тель-Авіві, на якому перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс з піснею Arcade.

За результатами голосуванням журі та телеглядачів співак отримав 492 балів. Після перемоги на Євробаченні-2019 Дункан Лоренс вже повернувся до Нідерландів.

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В амстердамському аеропорту Схіпхол зустрічали співака шанувальники, журналісти і бабуся Дункана. В інтерв'ю після оголошення результатів в Ізраїлі Лоренс заявив, що отримання перемоги – це найдивовижніше відчуття, яке він коли-небудь міг відчути.

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В мене немає слів, щоб описати цю перемогу. Я можу порадити всім, що треба вірити та слідувати своїм мріям, адже мрії збуваються! Усе було неочікувано. І наступного року Євробачення пройде у нашій країні! Так!

– заявив артист.

Як зустрічали Дункана Лоренса в аеропорту: дивіться відео

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Що цікаво, представник Нідерландів на Євробаченні-2019 відразу зайняв перше місце в рейтингах букмекерів та став фаворитом глядачів.



Дункан Лоренс / Instagram / @itsduncanlaurence



Дункан Лоренс / Instagram / @itsduncanlaurence

Дивіться відео: виступ Дункана Лоренса на фіналі Євробачення-2019