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Переможець Євробачення-2019 відреагував на перенесення конкурсу: Мені сумно

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Переможець Євробачення-2019 відреагував на перенесення конкурсу / Instagram / @itsduncanlaurence

Організатори найграндіознішого музичного конкурсу Євробачення-2020 прийняли рішення перенести захід на наступний рік через пандемію. Такі заходи безпеки стали справжнім розчарувуванням для минулорічного тріумфатора Дункана Лоренса, який привіз перемогу в Нідерланди.

Сьогодні, 18 березня, Європейський союз радіомовлення (EBU) вирішив відмовитися від проведення Євробачення-2020 у прямому ефірі, як було заплановано раніше. Так організатори конкурсу наголосили, що рішення – один із заходів безпеки у період пандемії коронавірусу. 

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На перенесення конкурсу на наступний рік відреагував співак Дункан Лоренс, який виборов перемогу на Євробаченні-2019 та привіз захід до Роттердаму. Музикант не став приховувати, що рішення стало для нього прикрою несподіванкою. 

Мені сумно. Час від часу навіть трохи втрачав ці дні. Але я розумію, водночас є деякі речі, які ми не можемо передбачити, запобігти чи змінити зараз. Речі, які йдуть далі, ніж наші сили. Перш за все, здоров'я – це найцінніше для кожної живої істоти. Ми завжди повинні серйозно ставитися до цього,
– висловився виконавець у своєму інстаграмі. 

Дункан Лоренс з розумінням поставився до проблеми, масштаби якої зростають з дня у день. Так, він зазначив, що зараз варто дбати лише про здоров'я, а вже у травні наступного року мелонами зможуть об'єднатися для справжнього торжества музики: "Я знаю, що багато з вас з нетерпінням чекали цієї прекрасної події, як і я, але це найкраще рішення для здоров'я кожного. Сподіваємось, наступного року, коли світ буде трохи спокійніше і на кілька кроків далі у лікуванні. Але поки що... час зосередитись на собі та найголовнішому – здоров'ї". 

Зазначимо, що в Нідерландах, де повинен був відбутись конкурс Євробачення-2020, станом на 18 березня зафіксовано 1705 випадків зараження коронавірусом, смертельних випадків – 43

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Автор: Марина Джура
Теги: Євробачення Євробачення 2020 Новини LifeStyle LifeStyle
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