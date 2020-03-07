Переможниці шоу "Холостяк": як склалася їх доля

Вчора, 6 березня, на телеканалі "СТБ" відбулася премєра десятого сезону проєкту "Холостяк". Українські дівчата боротимуться за серце Максима Михайлюка. Проте не завжди стосунки "Холостяка" та переможниці розвиваються після закінчення шоу. Це демонструють конкурсантки минулих років.

Проєкт"Холостяк" вперше вийшов на екрани телеканалу "СТБ" в 2011 році. Саме тоді розпочалася історія найбільш романтичного шоу в нашій країні. Тепер прихильники спостерігатимуть за розвитком ювілейного сезону. Як склалася доля переможниць телешоу – читайте далі.

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1 сезон

Першим героєм "Холостяка" став Максим Чмерковський. У фіналі він обрав Олександру Шульгіну, проте їхні стосунки не мали продовження. Зараз дівчина живе в Маямі, де працює спортивним тренером.

2 сезон

Обраницею Френсіса Олександра Метью Романова стала Олена Ряснова. З часом вони також розійшлися, а невдовзі вона вийшла заміж за свого земляка, хлопця із Запоріжжя.



Переможниця другого сезону шоу "Холостяк" Олена Ряснова / Фото з відкритих джерел

3 сезон

В третьому сезоні відомий пластичний хірург Андрій Іскорнєв обрав Анну Козирь. Після фіналу він завершив стосунки з обраницею. Зараз Аня живе в щасливому шлюбі.

4 сезон

Головним героєм четвертого сезону був бізнесмен Констянтин Євтушенко. Він обрав Анну Селюкову, проте стосунки швидко закінчилися. Нещодавно дівчині виповнилося 36 років.

5 сезон

Футболіст Сергій Мельник надав перевагу Марині Кіщук. Їх стосунки тривали пів року, після чого вони розлучилися. Пізніше блондинка вийшла заміж.

6 сезон

Красень з Грузії Іраклі Макацарія у фіналі обрав Альону Лесик, але пара довго не була разом. Зараз дівчина щаслива в нових стосунках.

7 сезон

В сьомому сезоні дівчата боролись за серце спортсмена Дмитра Черкасова. Тоді перемогла Лідія Немченко, проте невдовзі вони з Дмитром розійшлися.

8 сезон

Відомий музикант Рожден віддав перемогу Іванні Гончарук, проте їм так і не вдалося побудувати міцні стосунки. Сьогодні дівчина має нового обранця.

9 сезон

"Холостяк" Нікіта Добринін та переможниця дев'ятого сезону Даша Квіткова поки що є єдиною парою, чия історія кохання завершилася щасливо. Нещодавно Нікіта зробив пропозицію Даші і вони активно готуються до весілля.